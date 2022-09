टी-20 विश्व कप 2022 के लिये टीम इंडिया का ऐलान होने के बाद सोशल मीडिया पर संजू सैमसन के समर्थन में हैं. संजू सैमसन को टी-20 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिलने से नाराज लोग बीसीसीआई को निशाने पर ले रहे हैं. इसके अलावा संजू सैमसन के फैंस ने 28 सितंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच जिसका तिरूअनंतपुरम में आयोजन होना है, उस दिन विरोध की योजना भी बना रहे हैं. इस विरोध और नाराजगी के बीच संजू सैमसन ने टी-20 विश्व कप के टीम चयन पर पहली प्रतिक्रिया दी है.

संजू सैमसन ने कहा कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में कई सारी बातें होती है कि संजू किसे रिप्लेस करेगा. क्या संजू ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा या केएल राहुल को रिप्लेस करेगा. मैं मानता हूं कि भाग्यशाली हूं कि मैं पांच साल बाद इंडियन टीम में वापस आया, पांच साल पहले भी हमारी टीम बेहतरीन टीमों में एक थी, अभी भी भारतीय टीम नंबर वन टीम है.

सैमसन ने कहा कि नंबर वन टीम के प्लेइंग-11 में जगह पाना आसान नहीं है, मगर सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव सोच रखूं. उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं प्रदर्शन करूंगा. संजू ने कहा कि केएल और पंत दोनों टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, अगर मैं अपने ही साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं तो मैं अपने देश को नीचा दिखा रहा हूं.

Sanju Samson is an incredible and down to earth human being.pic.twitter.com/Xaln77a77d

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 17, 2022