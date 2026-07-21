'शुरुआत में मुझे रोहित की बात पर...' टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मिले सपोर्ट को संजू सैमसन ने किया याद

टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया था. जिसमें विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई थी. अब संजू ने इस विश्व कप को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआत में रोहित की इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हुई कि उस वर्ल्ड कप में उनकी भूमिका होगी. संजू सैमसन को टूर्नामेंट के आखिरी दौर में प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस हासिल किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के अभियान की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली.

संजू सैमसन ने किया बड़ा खुलासा

टी20 विश्व कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड सीरीज संजू सैमसन के लिए काफी खराब गुजरी थी. जिसके बाद के मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि वह मानसिक रूप से थक चुके थे. उन्हें वह रास्ता नहीं दिख रहा था जो रोहित उनके लिए देख रहे थे. सैमसन ने ‘जियोस्टार’ से कहा कि सच कहूं तो, उस समय मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ. माफ करना. हो सकता है कि उन्होंने दिल से या अपने अनुभव से कहा हो, लेकिन उस दिन मैं वह नहीं देख पा रहा था जो वह देख रहे थे. यह मेरे चेहरे पर साफतौर पर नजर आ रहा था. उस दिन मैं थोड़ा परेशान था.

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सैमसन ने बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज के दो दिन बाद ही हमारा वर्ल्ड कप अभियान शुरू हो गया. मुझे उबरने में कम से कम एक हफ्ता लगता है. मुझे बातें मन में दबाकर रखना पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैं शत प्रतिशत ठीक महसूस नहीं कर रहा होता हूं तो यह मेरे चेहरे पर दिख जाता है. पटरी पर लौटने से पहले मैं चार-पांच दिन तक उस दौर से गुजरा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी शानदार पारी

संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में मैच जिताऊ पारी (97*) पारी खेली थी. उन्होंने इस पारी को उन खास दिनों में से एक बताया जब सब कुछ सही होता है. उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद मैंने उस गेम के लिए बेहतर तैयारी की थी. आईपीएल और भारत के लिए खेलते हुए ऐसे कई दिन आए हैं. जब मैंने शतक बनाए हैं और सब कुछ सही लगा है. यह भी उन्हीं दिनों में से एक था. आप बस लुत्फ उठाते हैं, पल को जीते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और चीजें अपने आप होने लगती हैं.