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IND vs ZIM: संजू सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर आराम न कि ड्रॉप, ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा

सिलेक्टर्स ने जिम्बाब्वे के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया तो उसमें कई बड़े नाम गायब थे. लेकिन एक नाम जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह संजू सैमसन का नाम था. अब इस पर एक और अपडेट सामने आया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 07, 2026, 08:38 AM IST

Published On Jul 07, 2026, 08:38 AM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 08:38 AM IST

Sanju Samson not in team for zimbabwe tour

संजू सैमसन पर सिलेक्टर्स ने दिया बड़ा बयान (IANS)

नई दिल्ली: सोमवार 6 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया. इस टीम में एक नाम की गैरहाजिरी ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम इस लिस्ट में नहीं था. कयास लगे कि सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है. वजह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनका लगातार खराब प्रदर्शन. और इसी के चलते उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में प्लेइंग इलेवन से भी बाहर होना पड़ा. लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की मानें तो कहानी कुछ और है.

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि आराम दिया गया है. इसके पीछे वजह बताई गई है कि सिलेक्टर्स प्रभसिमरन सिंह को मौका देकर आजमाना चाहते थे. प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2026 में अच्छा खेल दिखाया था.

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संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया…

रिपोर्ट में निर्णय लेने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि सैमसन को न तो ड्रॉप किया गया है और न ही सिलेक्टर्स ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला किया है. खबर है कि सैमसन सितंबर में एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के साथ सफर करेंगे. सिर्फ सैमसन ही नहीं सिलेक्टर्स ने अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को भी आराम दिया है. भारत की इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 19 जुलाई को समाप्त हो रही है. और 23 जुलाई को भारत ने हरारे में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलना है. सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. और इसका अर्थ है कि ईशान किशन विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद हैं.

जिम्बाब्वे दौरे पर आजमाए जाते हैं युवा खिलाड़ी

द इंडियन एक्सप्रेस ने मामले को करीब से देखने वाले सूत्र के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सिलेक्शन कमिटी जिम्बाब्वे दौरे के लिए कम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को मौका देती है. इससे पहले भी कई युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे में अपना डेब्यू किया है. सिलेक्शन कमिटी श्रेयस अय्यर को आराम नहीं करवा सकती थी क्योंकि वह हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान बने हैं. और उन्हें अधिक मौके दिए जाने की जरूरत है. ऐसा ही तिलक वर्मा के साथ भी है जो टीम के उपकप्तान हैं.

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है, ‘सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं. और इसी वजह से अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव को मौका मिला है. सिलेक्शन कमिटी पेसर्स का एक पूल तैयार करना चाहती है. जहां तक संजू की बात है तो उन्हें आराम दिया गया है. जैसे अक्षर और अर्शदीप सिंह को दिया गया है.’

तो वैभव होंगे टीम के ओपनर, पर एक परेशानी

अब जब सैमसन को आराम दिया गया है तो वैभव सूर्यवंशी टीम के ओपनर होंगे. और यहीं से टीम की एक बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी. अगर प्रभसिमरन सिंह को मौका नहीं मिलता है तो भारत के मुख्य बल्लेबाजी क्रम में सिर्फ श्रेयस अय्यर ही दाएं हाथ के एकमात्र बल्लेबाज होंगे. भारत को इंग्लैंड दौरे पर एक फिनिशर की कमी नजर आई है. और शायद इसी वजह से जिम्बाब्वे दौरे के लिए रिंकू सिंह को टीम का हिस्सा बनाया गया है.

ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

पहला टी20- 23 जुलाई, हरारे
दूसरा टी20- 25 जुलाई, हरारे
तीसरा टी20- 26 जुलाई, हरारे

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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