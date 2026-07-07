नई दिल्ली: सोमवार 6 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया. इस टीम में एक नाम की गैरहाजिरी ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम इस लिस्ट में नहीं था. कयास लगे कि सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है. वजह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनका लगातार खराब प्रदर्शन. और इसी के चलते उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में प्लेइंग इलेवन से भी बाहर होना पड़ा. लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की मानें तो कहानी कुछ और है.

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि आराम दिया गया है. इसके पीछे वजह बताई गई है कि सिलेक्टर्स प्रभसिमरन सिंह को मौका देकर आजमाना चाहते थे. प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2026 में अच्छा खेल दिखाया था.

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संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया…

रिपोर्ट में निर्णय लेने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि सैमसन को न तो ड्रॉप किया गया है और न ही सिलेक्टर्स ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला किया है. खबर है कि सैमसन सितंबर में एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के साथ सफर करेंगे. सिर्फ सैमसन ही नहीं सिलेक्टर्स ने अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को भी आराम दिया है. भारत की इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 19 जुलाई को समाप्त हो रही है. और 23 जुलाई को भारत ने हरारे में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलना है. सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. और इसका अर्थ है कि ईशान किशन विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद हैं.

जिम्बाब्वे दौरे पर आजमाए जाते हैं युवा खिलाड़ी

द इंडियन एक्सप्रेस ने मामले को करीब से देखने वाले सूत्र के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सिलेक्शन कमिटी जिम्बाब्वे दौरे के लिए कम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को मौका देती है. इससे पहले भी कई युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे में अपना डेब्यू किया है. सिलेक्शन कमिटी श्रेयस अय्यर को आराम नहीं करवा सकती थी क्योंकि वह हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान बने हैं. और उन्हें अधिक मौके दिए जाने की जरूरत है. ऐसा ही तिलक वर्मा के साथ भी है जो टीम के उपकप्तान हैं.

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है, ‘सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं. और इसी वजह से अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव को मौका मिला है. सिलेक्शन कमिटी पेसर्स का एक पूल तैयार करना चाहती है. जहां तक संजू की बात है तो उन्हें आराम दिया गया है. जैसे अक्षर और अर्शदीप सिंह को दिया गया है.’

तो वैभव होंगे टीम के ओपनर, पर एक परेशानी

अब जब सैमसन को आराम दिया गया है तो वैभव सूर्यवंशी टीम के ओपनर होंगे. और यहीं से टीम की एक बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी. अगर प्रभसिमरन सिंह को मौका नहीं मिलता है तो भारत के मुख्य बल्लेबाजी क्रम में सिर्फ श्रेयस अय्यर ही दाएं हाथ के एकमात्र बल्लेबाज होंगे. भारत को इंग्लैंड दौरे पर एक फिनिशर की कमी नजर आई है. और शायद इसी वजह से जिम्बाब्वे दौरे के लिए रिंकू सिंह को टीम का हिस्सा बनाया गया है.

ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

पहला टी20- 23 जुलाई, हरारे

दूसरा टी20- 25 जुलाई, हरारे

तीसरा टी20- 26 जुलाई, हरारे