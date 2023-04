IPL 2023: संजू सैमसन का कहर, लगातार चौथे सीजन धमाकेदार अंदाज में किया आगाज

राजस्थान रॉयल्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन के अर्धशतकों के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के चौथे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच विकेट पर 203 रन का स्कोर खड़ा किया. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फजलहक फारूकी और टी नटराजन ने दो-दो विकेट झटके जबकि उमरान मलिक को एक विकेट मिला.

बटलर और जायसवाल ने 54-54 रनों की पारी खेली जबकि कप्तान संजू के बल्ले से 55 रनों की पारी निकली. इसके साथ ही संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया. दरअसल, संजू ने लगातार चौथे सीजन का आगाज 50+ स्कोर से किया. संजू साल 2020 से IPL के अपने पहले मैच में 50 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाते आ रहे हैं और इस सीजन भी वह इस परंपरा को बरकरार रखने में कामयाब रहे.

IPL 2020 के पहले मैच में संजू ने CSK के खिलाफ 73, IPL 2021 में PBKS के खिलाफ 119 और IPL 2022 में SRH के खिलाफ 55 रनों की पारी खेली थी.

साल 2020 से संजू सैमसन का IPL के पहले मैच में स्कोर

