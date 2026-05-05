IPL 2026: दिल्ली में गरजा संजू सैमसन का बल्ला, चेन्नई सुपरकिंग्स की धमाकेदार जीत

गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद संजू सैमसन (52 बॉल में नाबाद 87 रन) के धमाकेदार अर्धशतक की मदद से चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2026 में मंगलवार को आठ विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की है. 156 रन के टारगेट को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 17.3 ओवर में हासिल कर लिया. संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम की इस सीजन पांचवीं जीत के साथ 10 अंक लेकर छठे स्थान पर बनी हुई है. वहीं छठी हार के बाद आठ अंक के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम सातवें नंबर पर है. हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की राह और मुश्किल हो गई है.

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संजू सैमसन ने खेली धमाकेदार पारी

156 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ (06) का विकेट जल्दी गंवा दिया. वह लुंगी एनगिडी का शिकार बने. उर्विल पटेल ने कुछ शानदार शॉट लगाए, मगर वह 17 रन (09 गेंद) की पारी खेलकर अक्षर पटेल की गेंद पर स्टंप आउट हुए. हालांकि इसके बाद संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा की जोड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और चेन्नई सुपरकिंग्स को आसानी से जीत दिला दी.

संजू सैमसन ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 32 बॉल में अपना अर्धशतक बनाया. इसके बाद उन्होंने तेजी से रन बनाए. संजू सैमसन ने 52 बॉल में 87 रन की नाबाद पारी में सात चौके और छह छक्के लगाए. कार्तिक शर्मा ने 31 बॉल में 41 रन की नाबाद पारी खेली. उनकी इस पारी में चार चौके और दो छक्के शामिल थे. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने 17.3 ओवर में ही टारगेट को दो विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया.

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155 रन ही बना सकी दिल्ली की टीम

ट्रिस्टन स्टब्स (38) और समीर रिजवी (नाबाद 40) के बीच छठे विकेट के लिए 47 गेंदों में 65 रन की साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घर में खराब शुरुआत से उबरते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ सात विकेट पर 155 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स ने 69 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे, लेकिन स्टब्स और रिजवी की साझेदारी के बाद आशुतोष शर्मा की पांच गेंदों में दो छक्के जड़ित 14 रन की पारी से टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया. रिजवी ने 24 गेंदों की नाबाद पारी में चार छक्के लगाए, जबकि स्टब्स ने 31 गेंदों की पारी में एक चौका और दो छक्के जड़े.

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आखिरी पांच ओवर में दिल्ली ने बनाए 58 रन

दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी पांच ओवरों में 58 रन जोड़े. चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार लय में चल रहे जैमी ओवरटन से सिर्फ एक ओवर कराया, जिन्होंने 19वें ओवर में सिर्फ पांच रन खर्च कर स्टब्स को आउट किया. नूर अहमद ने तीन ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि अकील हुसैन ने चार ओवर में 19 रन देकर एक सफलता हासिल की. गुरजपनीत और अंशुल कंबोज को भी एक-एक सफलता मिली. अंशुल कंबोज चार ओवर में 49 रन देकर सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए.