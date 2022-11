न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया. हालांकि यह विकेटकीपर बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड दौरे पर जब टी20 टीम का ऐलान हुआ तो उसमें सैमसन का नाम था. इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. क्योंकि कई बड़े खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया था. लेकिन पूरी सीरीज के दौरान सैमसन बेंच पर ही बैठे रहे. भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश ने सैमसन को टीम में शामिल नहीं करने पर हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाले टीम प्रबंधन पर अपना गुस्सा निकाला है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनैशनल मुकाबले में ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर मौका दिया. वहीं श्रेयस अय्यर ने नंबर चार पर बैटिंग की. भारत ने सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की थी. पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया वहीं तीसरे मैच बरसात की वजह से पूरा नहीं हो पाया. मंगलवार को सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने चार विकेट पर 160 रन बनाए जिसके जवाब में भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बनाए थे. इसके बाद बारिश की वजह से आगे का खेल नहीं हो पाया. जब बारिश हुई तो डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार भारतीय टीम का स्कोर बराबर था. यानी यह मैच टाई हो गया.

गणेश ने ट्विटर पर लिखा, ‘संजू सैमसन को अब भी मौका नहीं मिला. इसे पचा पाना मुश्किल है.’

गणेश का यह भी मानना है कि शुरुआत में ही सैमसन को श्रेयस अय्यर पर तरजीह मिलनी चाहिए थी. उनका मानना था कि भारतीय थिंक टैंक को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. गणेश ने ट्वीट किया, ‘अय्यर को सैमसन से पहले चुनकर भारतीय थिंक टैंक से ने यह साफ कर दिया कि वह अपनी गलती से नहीं खेलेंगे और टी20 के लिए अपनी सोच मे कोई बदलाव नहीं करेंगे.’

By picking Iyer ahead of Samson the Indian think tank has reiterated that they’ll not learn from their mistakes and they shall never change their approach towards T20 #DoddaMathu #crickettwitter #NZvIND

