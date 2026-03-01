T20 WC 2026: संजू सैमसन के धमाके से भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, इंग्लैंड से होगा मुकाबला

वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 196 रन का टारगेट रखा था, भारत ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया.

Sanju Samson fifty

संजू सैमसन (50 बॉल में 97 रन) के धमाकेदार पारी से भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने रविवार को खेले गए सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया है. भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया है. भारतीय टीम का अब सेमीफाइनल में मुकाबला पांच मार्च को इंग्लैंड से होगा.

खबर में अपडेट जारी है…

