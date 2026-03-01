add cricketcountry as a Preferred Source
  • T20 WC 2026: संजू सैमसन के धमाके से भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, इंग्लैंड से होगा मुकाबला

T20 WC 2026: संजू सैमसन के धमाके से भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, इंग्लैंड से होगा मुकाबला

वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 196 रन का टारगेट रखा था, भारत ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 1, 2026 10:53 PM IST

Sanju Samson fifty
Sanju Samson fifty

संजू सैमसन (50 बॉल में 97 रन) के धमाकेदार पारी से भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने रविवार को खेले गए सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया है. भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया है. भारतीय टीम का अब सेमीफाइनल में मुकाबला पांच मार्च को इंग्लैंड से होगा.

वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 196 रन का टारगेट रखा था, भारत ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया.

खबर में अपडेट जारी है…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग

