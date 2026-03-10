add cricketcountry as a Preferred Source
  • सैमसन को लगातार मिल रही थी नाकामी, फिर 25 मिनट की बातचीत ने सब बदल दिया

सैमसन को लगातार मिल रही थी नाकामी, फिर 25 मिनट की बातचीत ने सब बदल दिया

संजू सैमसन ने बताया कि इस टी20 वर्ल्ड कप में वह क्या खास प्लान लेकर उतरे थे. उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर सचिन ने उन्हें उस बातचीत में क्या-क्या समझाया.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 10, 2026 10:53 AM IST

Sanju Samson
Sanju Samson

तिरुवनंतपुरम: भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक अलग योजना के साथ उतरने का फैसला किया था जिससे उन्हें अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने में मदद मिली.

भारत की विश्व कप जीत के बाद तिरुवनंतपुरम लौटने पर सैमसन का हवाईअड्डे पर भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने उनका स्वागत किया. सोमवार को हवाईअड्डे के बाहर सैकड़ों क्रिकेट प्रशंसक जुटे और केरल के इस क्रिकेटर के समर्थन में नारे लगाए. सैमसन ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा कि वह पहले हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते थे.

‘हर गेंद को मारने की कोशिश करता था मैं’

उन्होंने कहा, मैं हर गेंद को मारने की कोशिश करता था, लेकिन यह काम नहीं आया. फिर मुझे अपनी असफलताओं से सीखना पड़ा. पांच मैचों की सीरीज में मैंने स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं रही. इसके बाद मैंने विश्व कप के लिए एक अलग ‘गेम प्लान’ के साथ तैयारी की.’

सैमसन ने मैच के बाद कहा था कि खराब दौर से निकलने में महान सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद की. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हम संपर्क में थे क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से उन्हें संदेश भेजता रहा था. आईपीएल के दौरान मुलाकात होने पर भी हमारी बात होती थी.’

सचिन ने 25 मिनट में बताई बड़ी बात

सैमसन ने बताया कि जब वह खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तब सलाह के लिए उनके दिमाग में सबसे पहला नाम तेंदुलकर का ही आया. उन्होंने कहा, ‘जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे दिल से बात की. करीब 25 मिनट तक उन्होंने अपने करियर के अनुभव बताए कि कठिन समय में क्या सोचना चाहिए, अभ्यास कैसे करना चाहिए और परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए. इससे मुझे सच में मदद मिली.’

सैमसन ने कहा कि सोशल मीडिया का खिलाड़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी. उन्होंने कहा, ‘युवाओं को इसे सही तरीके से संभालना सीखना चाहिए. सोशल मीडिया से मुझे यह समझ आया कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं. लेकिन जब परिस्थितियां उलटी हों, तो सोशल मीडिया तभी खोलना चाहिए जब आप उसे सहन कर सकें.’ सैमसन ने बताया कि पिछले एक महीने से उन्होंने अपना फोन बंद रखा था और उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक टीम संभालती है.

