IPL 2026: 'मैदान नहीं छोड़ना चाहता था', विजयी शतक लगाने के बाद बोले संजू सैमसन

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शनिवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शतक लगाया. यह आईपीएल 2026 में किसी भी बल्लेबाज का लगाया पहला शतक था, वहीं सैमसन के आईपीएल करियर का चौथा शतक था. हालांकि, सैमसन ने इस शतक को बेहद खास बताया है....

Sanju Samson century

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शनिवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शतक लगाया. यह आईपीएल 2026 में किसी भी बल्लेबाज का लगाया पहला शतक था, वहीं सैमसन के आईपीएल करियर का चौथा शतक था. हालांकि, सैमसन ने इस शतक को बेहद खास बताया है.

सैमसन ने कहा कि यह शतक इस सीजन से पहले रिकॉर्ड तोड़ने वाले ट्रेड के बाद फ्रेंचाइजी द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे को चुकाने की इच्छा से प्रेरित था.

आईपीएल द्वारा एक्स पर जारी एक वीडियो में सैमसन ने कहा, ‘मैंने इस फॉर्मेट में कुछ शतक बनाए हैं, लेकिन यह थोड़ा खास लग रहा है. चेपॉक में घरेलू दर्शकों के सामने शतक बनाना खास है. मेरी शुरुआत ठीक नहीं थी, लेकिन एक बार जब मुझे लगा कि मैं जम गया हूं और सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं मैदान नहीं छोड़ना चाहता था और बस जितना हो सके उतना योगदान देना चाहता था.’

विश्व कप के अच्छे फॉर्म का मिला फायदा

उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा शांत था. एक बहुत अच्छे विश्व कप से बाहर आने से निश्चित रूप से मदद मिलती है. खुद को साबित करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से फ्रेंचाइजी को कुछ वापस देने का एक पॉइंट था.’

सैमसन ने उस जिम्मेदारी पर भी जोर दिया जो उन्होंने तब महसूस की जब फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और सैम करन को बाहर करके उन्हें लाने का ऐतिहासिक कदम उठाया.

उन्होंने कहा, ‘सीएसके ने मुझ पर भरोसा किया है. उन्होंने आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड किया है. इसलिए मुझे लगा, ‘ठीक है, संजू, तुम्हें अपना हाथ ऊपर उठाकर कहना होगा, मैं तुम लोगों के लिए एक गेम जीतने जा रहा हूं.’ वह फीलिंग थी.’

तीन हार के बाद आते हैं बहुत सवाल

सैमसन सीजन के शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप रहे और कुल 22 रन बना सके. इस पर उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, तीन नाकामियों के बाद, निश्चित रूप से बहुत सारे शक आते हैं. मैं अपने करियर में बहुत नाकाम रहा हूं और मुझे मुश्किलें भी आईं, इसलिए मुझे पता था कि वापसी कैसे करनी है. मैंने बस सेटल होने के लिए अपना समय लिया, और फिर पावर प्ले के बाद, मुझे पता था कि कैसे तेजी लानी है.”

सैमसन का यह चौथा आईपीएल शतक था. हर बार उनका शतक सीजन के पहले शतक के रूप में आया है. 2017, 2018, 2021 के बाद संजू ने 2026 का भी पहला शतक लगाया. ऐसा करने वाले वह अकेले खिलाड़ी हैं.

रिकॉर्ड पर रिएक्शन देते हुए सैमसन ने कहा, “इसका एक सीक्रेट है, लेकिन मैं इसे नहीं बताऊंगा.” सैमसन के 4 शतक तीन टीमों (दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, और सीएसके) के लिए आए हैं.

मैच की बात करें तो 52 गेंदों पर शतक लगाने वाले सैमसन ने 56 गेंदों पर नाबाद 115 रन की पारी खेली. सैमसन की पारी की बदौलत सीएसके ने 212 रन बनाए और डीसी को 189 रन पर रोककर 23 रन से जीत हासिल की.