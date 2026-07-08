'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात

नई दिल्ली: संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में भी यह विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल नहीं था. भारत को इस अफ्रीकी देश में तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. सवाल उठे कि क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन से क्या इस बारे में बात की गई है. क्या टीम प्रबंधन ने उन्हें इस बारे में चर्चा की थी. इसका जवाब टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ही दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी तीन मैचों में सैमसन ने 97* , 89 और 89 का स्कोर बनाया था. इसके अलावा आईपीएल में भी उनके बल्ले से दो शतक निकले. लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 में हुई उनकी वापसी में फॉर्म अच्छा नहीं रहा. अगली तीन पारियों में उन्होंने कुल जमा 6 रन बनाए. स्कोर रहे 5,0,1. आखिर टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लिया. सैमसन की जगह 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अंतिम 11 में जगह दी गई. भारत अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 0-2 से पीछे चल रहा है. और टीम पर सवाल गहरे होते जा रहे हैं.

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गंभीर ने ट्रेंट ब्रिज में तीसरे टी20 इंटरनेशनल के बाद कहा, ‘संजू सैमसन को स्पष्टता दी जानी चाहिए थी. उन्हें वह मुझसे मिल गई है. और मुख्य कोच और एक खिलाड़ी के बीच जो बातचीत हुई है. और उसके क्या मुद्दे थे, जाहिर तौर पर यह आप लोगों को बताने वाली नहीं है.’

गंभीर ने कहा, ‘जहां तक स्पष्टता की बात है संजू को लेकर हम बिलकुल स्पष्ट हैं कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप के दौरान किया वह कमाल था. और कई बार आपको किसी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म भी देखना होता है. और ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते हैं.’

भारतीय कोच ने कहा, ‘और सबसे जरूरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नतीजे बहुत मायने रखते हैं. हमें लगता है कि जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ हमें नतीजे हासिल हो सकते हैं हम उस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं. हम उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं. मैंने हमेशा इस बात को माना है कि हर किसी को टीम में अपनी जगह कमानी होगी. हर किसी को भारत के लिए खेलने का हक कमाना होगा.’