Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

ENG vs IND: 'आपस में क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का कहना है कि संजू सैमसन के साथ उनका संवाद हो गया है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कोच और खिलाड़ी के बीच की बात को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 08, 2026, 10:42 AM IST

Published On Jul 08, 2026, 10:42 AM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 10:42 AM IST

gautam gambhir and sanju samson

गौतम गंभीर ने संजू सैमसन पर खुलकर की बात

नई दिल्ली: संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में भी यह विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल नहीं था. भारत को इस अफ्रीकी देश में तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. सवाल उठे कि क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन से क्या इस बारे में बात की गई है. क्या टीम प्रबंधन ने उन्हें इस बारे में चर्चा की थी. इसका जवाब टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ही दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी तीन मैचों में सैमसन ने 97* , 89 और 89 का स्कोर बनाया था. इसके अलावा आईपीएल में भी उनके बल्ले से दो शतक निकले. लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 में हुई उनकी वापसी में फॉर्म अच्छा नहीं रहा. अगली तीन पारियों में उन्होंने कुल जमा 6 रन बनाए. स्कोर रहे 5,0,1. आखिर टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लिया. सैमसन की जगह 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अंतिम 11 में जगह दी गई. भारत अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 0-2 से पीछे चल रहा है. और टीम पर सवाल गहरे होते जा रहे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

गंभीर ने ट्रेंट ब्रिज में तीसरे टी20 इंटरनेशनल के बाद कहा, ‘संजू सैमसन को स्पष्टता दी जानी चाहिए थी. उन्हें वह मुझसे मिल गई है. और मुख्य कोच और एक खिलाड़ी के बीच जो बातचीत हुई है. और उसके क्या मुद्दे थे, जाहिर तौर पर यह आप लोगों को बताने वाली नहीं है.’

गंभीर ने कहा, ‘जहां तक स्पष्टता की बात है संजू को लेकर हम बिलकुल स्पष्ट हैं कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप के दौरान किया वह कमाल था. और कई बार आपको किसी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म भी देखना होता है. और ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते हैं.’

भारतीय कोच ने कहा, ‘और सबसे जरूरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नतीजे बहुत मायने रखते हैं. हमें लगता है कि जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ हमें नतीजे हासिल हो सकते हैं हम उस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं. हम उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं. मैंने हमेशा इस बात को माना है कि हर किसी को टीम में अपनी जगह कमानी होगी. हर किसी को भारत के लिए खेलने का हक कमाना होगा.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

हैरी ब्रूक ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, बोले- बॉलिंग में ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ी

हैरी ब्रूक ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, बोले- बॉलिंग में ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ी
ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
ENG VS IND 3rd T20: सिर्फ 76 रनों पर ढेर हुए भारतीय धुरंधर, इंग्लैंड ने 125 रनों से जीता मैच

ENG VS IND 3rd T20: सिर्फ 76 रनों पर ढेर हुए भारतीय धुरंधर, इंग्लैंड ने 125 रनों से जीता मैच

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Latest News

harry-brook-1-6

हैरी ब्रूक ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, बोले- बॉलिंग में ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ी
shreyas-iyer-india-6

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
leonal-messi

शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई
eng-vs-ind-3rd-t20

ENG VS IND 3rd T20: सिर्फ 76 रनों पर ढेर हुए भारतीय धुरंधर, इंग्लैंड ने 125 रनों से जीता मैच

shreyas-iyer-record

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

fatima-sana-1-3

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को मिली बड़ी राहत, श्रीलंका सीरीज छोड़कर 'द हंड्रेड' में हिस्सा

Editor's Pick

Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
I think it was atrocious says Shreyas Iyer after India lost to England by 125 Runs in 3rd T20I

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
shreyas iyer makes history as captain joins dhoni and rohit elite list ind vs eng t20

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Sanju Samson Rested not Dropped For India Tour of Zimbabwe Claims Report

सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर ड्रॉप नहीं किया गया, सिलेक्टर्स ने किया है यह फैसला
How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल