IND vs NZ: 'संजू सैमसन हो जाएंगे टीम से ड्रॉप', पूर्व कप्तान ने क्यों किया इतना बड़ा दावा, आंकड़े भी हैं चिंताजनक

IND vs NZ: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कृष्मनचारी श्रीकांत ने कहा है कि संजू सैमसन अब टीम से ड्रॉप हो जाएंगे. श्रीकांत ने कहा कि संजू सैमसन के प्रदर्शन में लगातार निरंतरता का अभाव है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 26, 2026 2:19 PM IST

Ishan Kishan and Sanju Samson
Ishan Kishan and Sanju Samson

भारत ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. भारतीय टीम लगातार जीत रही है लेकिन इस सीरीज में एक खिलाड़ी का फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है. वह है सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन. सैमसन गुवाहाटी मैच में पारी की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. इससे पहले भी सीरीज में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे. और ऊपर से ईशान किशन का फॉर्म संजू पर दबाव बढ़ा रहा है. और इस बीच तिलक वर्मा भी फिट होकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे में इस विकेटकीपर बल्लेबाज पर दबाव काफी बढ़ गया है. पूर्व कप्तान कृष्णमनचारी श्रीकांत की राय भी ऐसी है.

संजू सैमसन के बारे में श्रीकांत ने क्या कहा?

गुवाहाटी में संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए. और दूसरी ओर ईशान किशन ने तेज 13 गेंद पर 28 रन बनाए. श्रीकांत का मानना है कि ईशान किशन को अब टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं श्रीकांत का मानना है कि तिलक वर्मा के आने के बाद संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह खो देंगे.

कैसा रहा है संजू सैमसन का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन

संजू सैमसन के लिए न्यूजीलैंड सीरीज के अभी तक खेले गए तीनों मैच भुला देने वाले रहे हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 10,6 और 0 रन की पारियां खेली हैं. भारत को रविवार के मैच में जीत के लिए 154 रन चाहिए थे जो उसने 10 ओवरों में ही हासिल कर लिए. रविवार को छोटी मगर तेज पारी खेलने वाले ईशान किशन ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 76 रन बनाए थे.

क्या कहा श्रीकांत ने

अपने यूट्यूब चैनल ‘चीकी-चीका’ में पूर्व सिलेक्टर ने संजू के साथ अपनी हमदर्दी जताई लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है. उन्होंने कहा कि अब शायद ईशान किशन को पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा और संजू टीम में जगह नहीं बना पाएंगे.

श्रीकांत ने कहा, ‘अब आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते. कोई चांस ही नहीं. किशन असल में संजू सैमसन से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं. वह थोड़े उतावले नजर आते हैं. अगर वह थोड़ा सब्र के साथ खेलते तो पिछले मैच में अच्छा खेल सकते थे और अच्छे रन बना सकते थे. सैमसन के साथ निरंतरता का अभाव है और यही उनकी समस्या है. वह एक सेंचुरी बनाते हैं और फिर रन नहीं बनाते. बीते एक-डेढ़ साल में उनका प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने करीब डेढ़ साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी. तब से उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहा है.’

india vs NZ, 3rd T20I
india vs NZ, 3rd T20I

ईशान किशन बनाम संजू सैमसन- T20I में किसका रिकॉर्ड है बेहतर

ईशान किशनसंजू सैमसन
35मैच55
35पारी47
908रन1048
26.70औसत24.37
131.59स्ट्राइक-रेट147.60
01003
7503
95चौके84
42छक्के59

किस-किससे है संजू सैमसन का मुकाबला

श्रीकांत ने हालांकि यह भी माना कि कई बार सैमसन थोड़ा अनलकी रहे हैं. पर उनका यह भी मानना है कि मौका मिलने के बाद संजू को प्रदर्शन करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘सैमसन कई बार अनकली रहे हैं. लेकिन आखिरकार आप प्रतिस्पर्धा का सामना करन रहे हैं. आप इससे बच नहीं सकते. तिलक वर्मा, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जगह टीम में पक्की है. बेशक, सैमसन बाहर होंगे. किशन विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं. और वह बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं.’

1 जनवरी 2025 से कैसा रहा है संजू सैमसन का रिकॉर्ड

1 जनवरी 2025 से देखें तो संजू सैमसन ने 18 मैचों की 14 पारियों में 238 रन बनाए हैं. उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई है. सैमसन के लिए यह चिंता की बात है. और अगर टीम प्रबंधन उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे दो मैचों में मौका देता है तो उन्हें अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

