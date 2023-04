नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने कुछ ऐसा किया कि फैंस का दिल खुश हो गया. सैमसन ने एक फैन के कॉल का जवाब दिया वहीं साथ ही साथ वह बाकी फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाते रहे.

इस बात में कोई शक नहीं कि सैमसन के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है. लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं. केरल के इस क्रिकेटर के चाहने वाले सारे देश में मौजूद हैं. राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सैमसन का बड़ा दिल नजर आ रहा है.

राजस्थान की टीम का सामना गुरुवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होगा. यह मैच इस सीजन का कुल 37वां मुकाबला होगा. मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स ने एक क्लिप साझा किया जिसमें सैमसन फैंस के साथ बात कर रहे हैं. फैंस भी अपने फेवरिट क्रिकेटर से बात करके काफी खुश हैं.

इस वीडियो की शुरुआत में सैमसन फैंस के फोन से सेल्फी ले रहे हैं. इसी बीच, फैन का फोन बजने लगा. कुछ फैंस ने संजू से अनुरोध किया कि वह फोन उठा लें और सैमसन ने ऐसा ही किया. उन्होंने फोन उठाकर बोला-

“हां भैया क्या हाल हैं?”

Calls > Text because you never know, Sanju Samson might just pick up ?? pic.twitter.com/fJwGMbvmt2

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 26, 2023