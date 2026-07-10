वैभव को मौका देना सही, मगर सैमसन को बाहर करना... पूर्व क्रिकेटर का फूटा गुस्सा

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में संजू सैमसन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका देने पर पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल का गुस्सा फूट पड़ा है. सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम में शामिल किए जाने की बहस को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा कि इस युवा बल्लेबाज को टीम में जगह देना भावनात्मक रूप से सही फैसला है,लेकिन इसके लिए सीनियर बल्लेबाज को टीम से बाहर करना तर्कहीन है.

पार्थिव पटेल ने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में सैमसन को प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रखने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में उन्हें बाहर करने का कोई कारण नजर नहीं आता है.

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हमेशा संजू सैमसन को ही क्यों बाहर किया जाता है: पटेल

पटेल ने जियोस्टार से कहा,हमेशा संजू सैमसन को ही क्यों बाहर किया जाता है,अगर आप पिछले 11-12 सालों में संजू सैमसन के करियर को देखें तो एक चीज शुरू से उनका पीछा कर रही है और वह है उनके खेल में निरंतरता का अभाव. उन्होंने कहा या तो उस खिलाड़ी को बाहर किया जाता है जो तेजी से रन नहीं बना पा रहा हो या फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, आप भावनाओं और तर्क दोनों के आधार पर फैसले नहीं ले सकते, इसलिए वैभव सूर्यवंशी को मौका देना भावनात्मक रूप से सही फैसला था.

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‘भावनात्मक आधार पर लिया गया सैमसन को बाहर करने का फैसला’

पार्थिव ने कहा, लेकिन अगर तर्क की बात करें तो यह सवाल उठता है कि संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला भावनात्मक आधार पर लिया गया.

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इंग्लैंड में खामोश है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला

इस साल के टी20 विश्व कप में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए सैमसन लगातार तीन मैचों में नाकाम रहे जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर छह रन बनाए. इसके बाद उनकी जगह पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया. हालांकि वैभव इंग्लैंड में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने तीन मैच में सिर्फ 42 रन बनाए हैं. भारत मौजूदा सीरीज में अभी इंग्लैंड से 0-3 से पीछे है, यह पहला अवसर है जबकि इंग्लैंड ने भारत से टी20 सीरीज जीती है.