श्रीलंका दौरा शुरु होते ही आखिर कैसे चोटिल हो गए Sanju Samson ? ये है वजह

Sanu Samson ruled out of 1st ODI due to sprained a ligament in his knee: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि घुटने में लगी चोट के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा है. ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो चोटिल हो गए थे.

माना जा रहा है कि संजू सैमसन (Sanju Samson) पूरे श्रीलंका दौरे से भी बाहर हो सकते हैं. पहले वनडे में इशान किशन (Ishan Kishan) को मौका दिया गया है. वो इस मैच के साथ वनडे क्रिकेट में अपना डेब्‍यू (Ishan Kishan ODI Debut) भी कर रहे हैं.

बीसीसीआई की मीडिया टीम की तरफ से बताया गया कि उनके घुटने में मोच आ गई है. लिहाजा वो पहले मैच में चयन के लिए उपलब्‍ध नहीं रहेंगे.

श्रीलंका दौरे पर (India vs Sri Lanka) भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार सीरीज को 13 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन श्रीलंका की टीम में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए इस सीरीज को 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया.

इस दौरे पर भारतीय टीम की कमान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) संभाल रहे हैं. भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) उपकप्‍तान की भूमिका में हैं. राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्‍य कोच हैं.

भारत का प्‍लेइंग इलेवन:

शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, ईशान किशन (विकेटकीपर), मनीष पांडे, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पंड्या, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव.