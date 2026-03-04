पाकिस्तान को मिलेगा उसका सबसे युवा कोच, सरफराज अहमद के नाम पर लगने वाली है मुहर

पाकिस्तान टीम को नया टेस्ट कोच मिलने वाला है. अब इस पर लगभग मुहर लग चुकी है. सरफराज अहमद को यह ऑफर दिया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव का दौर शुरू हो गया है. और टीम को जल्द ही अपना सबसे युवा पाकिस्तानी कोच मिल सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को टीम का नया कोच बनने का ऑफर दिया है. 38 साल के इस पूर्व कप्तान ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है.

इस साल पाकिस्तानी टीम का टेस्ट शेड्यूल बहुत ही व्यस्त है. पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बांग्लादेश में दो टेस्ट मैच खेलने हैं. इसके बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करना है.

पाकिस्तान ने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी. यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ ही थी. पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर अजहर महमूद टीम के अंतरिम कोच थे.

पाकिस्तानी टीम के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पीसीबी और महमूद ने आपसी सहमति से रास्ते अलग करने का फैसला किया. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को टीम का मुख्य कोच बनाने का विचार किया है. पाकिस्तान की टीम तीन में से एक भी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है.

पिछले साल पााकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज को पाकिस्तान शाहीन्स (पाकिस्तान ए) और अंडर-19 टीमों का मेंटॉर बनाया था. वह इ साल जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे. एशिया कप राइजिंग स्टार्स और जूनियर एशिया कप में वह शाहीन्स और जूनियर टीम के साथ थे.

अगर सरफराज को टेस्ट टीम की कोचिंग सौंपी जाती है तो वह सबसे युवा कोच बन सकते हैं. उन्होंने अपने करियर में 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के लिए खेले. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. साथ ही वह पाकिस्तान की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी कप्तान थे.

2019 में जब मिस्बाह-उल-हक तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम के मुख्य कोच और चीफ सिलेक्टर बने तो उन्हें पहले कप्तानी से हटाया गया और फिर टीम से भी बाहर होना पड़ा.