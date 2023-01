पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा. टेस्ट क्रिकेट में यह उनका चौथा शतक है और घरेलू सरजमीं पर यह उनका पहला टेस्ट शतक है. सरफराज अहमद ने यह शतक ऐसे समय में जड़ा, जब पाकिस्तान की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी.

पाकिस्तान की टीम खेल के आखिरी दिन 319 रन के लक्ष्य के जवाब में लंच से पहले पांच विकेट गंवा दिए थे, मगर इसके बाद सरफराज अहमद ने सौद शकील के साथ शतकीय साझेदारी कर ना सिर्फ पाकिस्तान को मैच में वापस लाया, वहीं इस मैच में अपना शतक भी जड़ा. सरफराज ने आगा सलमान के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारी की. सरफराज का यह शतक नौ साल के बाद आया है. इस सीरीज के पहले मैच में भी सरफराज अहमद ने पहली और दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा था.

HE’S DONE IT! ?

A fourth-innings masterclass from @SarfarazA_54 as he brings up his 4️⃣th Test century ?#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/Vmbh9Ti7zR

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 6, 2023