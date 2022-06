बेंगलुरु: मुंबई रणजी टीम के क्रिकेटर सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने गुरुवार को यहां मध्य प्रदेश (Mumbai vs Madhya Pradesh Final) के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल (Ranji Trophy Final) में बनाए गए अपने शतक को अपने पिता और कोच नौशाद खान (Naushad Khan) को समर्पित किया।

शतक जड़कर मुंबई को पहली पारी में 374 रन तक पहुंचाने वाले सरफराज की आंखे डबडबाई हुई थीं, उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘यह शतक मेरे अब्बू (पिता) की वजह है, यह उनके बलिदान की वजह से है और उस समय मेरा हाथ थामने की वजह से है जब मैं निराश था। ’

नौशाद के दोनों बेटे सरफराज (Sarfaraz Khan) और मुशीर (Mushir) मुंबई टीम में ही खेलते हैं। यह पूछने पर कि क्या भारतीय टीम में जगह बनाने का सपना पूरा होने की ओर है? इस सवाल के जवाब में सरफराज की आंखे डबडबा गईं।

उन्होंने कहा, ‘हमारी जिंदगी सब कुछ उन छोटे छोटे सपनों के लिए हैं जिन्हें हम संजोते हैं। सपने हम (वह और उनके पिता) साथ देखते हैं। मैंने मुंबई में वापसी के बाद से दो सत्र में जो 2000 के करीब रन बनाए हैं, वह सब मेरे अब्बू की वजह से है।’

जब कोई मैच नहीं होता तो दोनों भाई अपने पिता की निगरानी में प्रत्येक दिन छह से सात घंटे अभ्यास करते हैं।

कुछ अनुशासनात्मक मुद्दों के कारण सरफराज को एक सत्र के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ा और उन्होंने वापसी करने से पहले ‘कूलिंग ऑफ’ समय बिताया जिसके बाद वह फिर मुंबई की टीम में चुने गए।

सरफराज ने कहा, ‘आप सब तो जानते हो मेरे साथ क्या हुआ। अब्बू ना रहते तो मैं खत्म हो जाता।’

From run-scoring extravaganza to emotional celebration & a bit of banter. ? ?

DO NOT MISS: Sarfaraz Khan shares it all as he chats with Hardik Tamore after Day 2 of the @Paytm #RanjiTrophy #Final. ? ? – By @ameyatilak

Full interview ? ? #MPvMUM https://t.co/30uqxhDUEn pic.twitter.com/tUMquiC95F

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 23, 2022