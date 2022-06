कुमार कार्तिकेय की गेंद पर सरफराज ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चौका जड़ा। यह सामान्य बाउंड्री नहीं थी और न ही यह सेंचुरी। इस चौके के साथ सरफराज ने अपना शतक पूरा किया। इस सीजन में चौथा। गुरुवार को बेंगलुर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में उन्होंने मैच के दूसरे दिन अपना शतक पूरा किया। उन्हें सेंचुरी लगाने की आदत सी हो चुकी है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुंबई को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि उसे एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

दूसरे दिन लंच तक मुंबई का स्कोर है 8 विकेट पर 351 रन और सरफराज खान 119 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

यह पारी कुछ अलग रही। सरफराज के चिर-परिचित अंदाज से जुदा। यहां उन्होंने बहुत तेज बल्लेबाजी नहीं की।

सरफराज का अंदाज आक्रामक नहीं था। लेकिन गेंदबाज उन पर हावी हो रहे हों, ऐसा भी नहीं दिखा। उन्होंने 190 गेंद पर शतक पूरा किया। आम तौर वह तेज खेलते हैं। पर यहां उन्होंने हालात को बेहतर समझा। सेंचुरी पूरी होने तक उन्होंने हवाई शॉट लगाने से जरा परहेज किया और सेंचुरी पूरी होने के बाद ही अपना पहला छक्का लगाया।

