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17 बॉल में अर्धशतक, 295. 24 का स्ट्राइक रेट, टीम इंडिया से बाहर चल रहे बल्लेबाज ने मचाई तबाही

सरफराज खान ने 21 गेंदो का सामना किया और 62 रन बनाए. सरफराज खान की इस पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल थे. हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 06, 2026, 12:23 PM IST

Published On Jun 06, 2026, 12:23 PM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 12:23 PM IST

Sarfaraz Khan

Sarfaraz Khan

भारतीय टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान ने मुंबई टी-20 लीग में तूफानी बल्लेबाज से कोहराम मचा दिया है. सरफराज खान ने शुक्रवार को आकाश टाइगर्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 17 बॉल में अर्धशतक लगाया. उन्होंने 295.24 की तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

सरफराज खान ने 21 गेंदो का सामना किया और 62 रन बनाए. सरफराज खान की इस पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल थे. हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद आकाश टाइगर्स को हार का सामना करना पड़ा.

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सरफराज ने जड़ा लीग का संयुक्त रुप से सबसे तेज अर्धशतक

नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाए. 195 रन के टारगेट का पीछा करते हुए आकाश टाइगर्स ने सरफराज खान की पारी से धमाकेदार शुरुआत की. सरफराज ने 17 बॉल में अर्धशतक लगाया जो इस लीग का संयुक्त रुप से सबसे तेज अर्धशतक है. सरफराज इस मैच में ओपनिंग करने उतरे थे. सरफराज खान पावरप्ले में ही आउट हो गए, इसके बाद आकाश टाइगर्स को जीत के लिए 14 ओवर में 118 रन बनाए थे, मगर टीम को कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. आकाश टाइगर्स की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 172 रन ही बना सकी और टीम ने यह मुकाबला 22 रन से गंवा दिया.

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नवंबर 2024 में खेला था भारत के लिए आखिरी मैच

सरफराज खान लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने नवंबर 2024 में भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था. सरफराज खान आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा थे. वह भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक के साथ उन्होंने 371 रन बनाए हैं.

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आईपीएल 2026 से पहले जड़ा था दोहरा शतक

सरफराज खान ने आईपीएल 2026 से रणजी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने 227 रन की पारी खेली थी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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