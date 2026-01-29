This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता, मेरा फोकस... सरफराज ने बताई दिल की बात
घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे. सरफराज ने अपने फ्यूचर पर कहा कि मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता, मुझे बस इतना पता है कि मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं सालों से कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा.
सरफराज को टेस्ट में खुद को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले और भले ही बिना किसी सही वजह के उनके लिए दरवाज़े बंद लग रहे हों, मगर वह कहते हैं कि अभी में रहना ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि मैं अभी में रहने की कोशिश करता हूं, मैं अतीत में कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है.
अपने पिछले मैच में सरफराज ने हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 5,000 रन पूरे किए और साथ ही अपना पांचवां दोहरा शतक भी लगाया. उन्होंने दिल्ली के खिलाफ रणजी मैच से पहले मुंबई के ट्रेनिंग सेशन के दौरान कहा कि मुझे बस इतना पता है कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर पर बैटिंग करूंगा, मैं अपने पिता के साथ समय बिताऊंगा, मैं होटल में सोऊंगा और कल मैच खेलूंगा.
28 साल के सरफराज खुद को “बहुत भाग्यशाली” मानते हैं कि उन्हें CSK ने चुना है, जहां वह दिग्गज धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे.उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं CSK के लिए खेल पाऊंगा, मेरा सपना इस पीढ़ी के दिग्गजों के साथ खेलना था. उन्होंने आगे कहा कि विराट भाई के साथ साथ RCB में खेला हूं. मैं रोहित (शर्मा) भाई के साथ कभी नहीं खेला था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर मैं टेस्ट टीम में उनके साथ खेला.
सरफराज ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब माही भाई ने इंडियन क्रिकेट टीम छोड़ी, तो मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद, CSK ने मुझे IPL में ले लिया, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं.
‘मैं भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं’
सरफराज ने अपने दायरे को बढ़ाया है क्योंकि अब उनका लक्ष्य भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना है. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत, खुलकर बैटिंग करने और पावर हिटिंग पर फोकस कर रहा हूं, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूं.
एक दिन मुशीर इंडियन टीम का कप्तान बनेगा
सरफराज मुंबई के ड्रेसिंग रूम में अपने छोटे भाई मुशीर के साथ हैं, जो अलग-अलग फॉर्मेट में अपना ऑलराउंड गेम डेवलप कर रहा है, जबकि सरफराज एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं. सरफराज ने कई स्किल्स होने के महत्व पर ज़ोर दिया. सरफराज ने कहा, मैं मुशीर के साथ उसकी बॉलिंग और बैटिंग पर भी काम कर रहा हूं, एक दिन मुशीर इंडियन टीम का कप्तान बनेगा.