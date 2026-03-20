231.25 का स्ट्राइक रेट, चौके- छक्के की बरसात, सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने मचाया धमाल

सार्थक रंजन ने ब्लेसिंग मुजरबानी, वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाए.

Sarthak Ranjan

आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. इस टूर्नामेंट से पहले केकेआर के बल्लेबाज सार्थक रंजन ने प्रैक्टिस मैच में आक्रामक अंदाज दिखाया. कोलकाता नाइट राइडर्स के इंटरा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में सार्थक रंजन ने शुक्रवार को तूफानी पारी खेली. उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए. सार्थक रंजन बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं.

सार्थक रंजन ने अपनी पारी में 16 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में चौके और छक्के की बरसात की. उन्होंने इस पारी में उन्होंने पांच चौके और दो छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 231.25 का था. सार्थक रंजन ने ब्लेसिंग मुजरबानी, वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाए.

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रिंकू सिंह- टिम सेफर्ट ने भी खेली धुआंधार पारी

रिंकू सिंह ने इस मैच में बल्ले से धमाकेदार इनिंग खेली. उन्होंने 25 बॉल में 40 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. टिम सेफर्ट ने भी ताबड़तोड़ रन (24 बॉल में 47 रन) बनाए. जिससे रिंकू सिंह की टीम गोल्डन नाइट्स ने 20 ओवर में 199 रन का स्कोर बनाया.

Purple Knights 🆚 Golden Knights



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30 लाख के बेस प्राइस में केकेआर में शामिल हुए थे सार्थक रंजन

सार्थक रंजन को केकेआर ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा. सार्थक रंजन ने 2017 में दिल्ली के लिए डेब्यू किया था और वह गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग भी कर चुके हैं.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में मचाया था धमाल

सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. नॉर्थ दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 09 मैचों में 146.73 के स्ट्राइक रेट से 449 रन बटोरे. इसमें 21 छक्के और 44 चौके शामिल थे. उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतक लगाए थे. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे थे.

सार्थक रंजन ने 2017 में डेब्यू किया था और विजय हजारे ट्रॉफी में गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग की भी थी. वह दिल्ली के लिए दो फर्स्ट क्लास मैच, चार लिस्ट ए मैच और पांच टी-20 मैच खेले हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 28, लिस्ट ए में 105 और टी20 में 66 रन बनाए हैं.

बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव

सार्थक रंजन के पिता पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया सीट से सांसद है. वह साल 2024 में निर्दलीय पूर्णिया सीट से निर्वाचित हुए थे. सार्थक रंजन शुरुआत से ही दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं.