Happy Birthday Shikhar Dhawan:भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आज यानी 05 दिसंबर 2020 को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। धवन का जन्म साल 1985 में दिल्ली में हुआ था। साल 2013 में टेस्ट में डेब्यू करने वाले धवन ने भारत की ओर से अब तक खेले 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन बनाए हैं जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है।

धवन को जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब बधाई संदेश मिल रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) धवन को अपने ही अंदाज में बधाई दी है। सहवाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट टिवटर हैंडल से धवन के हमशक्ल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा,’ मुस्कुराते हुए इंसान शिखर धवन को सालगिरह की बहुत बहुत-मुबारकबाद. ससुराल (ऑस्ट्रेलिया) में खूब रन बनाओ बाकी मैच में भी और खुशी मनाओ. दुआ करता हूं कि आपको सेलिब्रेशन के और ज्यादा मौके मिलें, इतनी कि जांघे थपथपा के लाल हो जाएं.’

Many Many happy returns of the day to a ever smiling guy I admire a lot , @SDhawan25 . Sasural mein khoob khoob run banao baaki matches mein bhi aur har khushi manaao. May you get to have many more celebrations , itni ki jaanghein laal ho jaayein . pic.twitter.com/8U5MVHLlaX

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 5, 2020