  • टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मिला मौका, स्कॉटलैंड क्रिकेट ने क्या कहा ?

टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मिला मौका, स्कॉटलैंड क्रिकेट ने क्या कहा ?

स्कॉटलैंड की टीम अब ग्रुप-सी के मुकाबलो में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. टीम अपने तीन मैच कोलकाता में, जबकि एक मुंबई में खेलेगी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 25, 2026 10:20 AM IST

Scotland cricket team
Scotland cricket team

Scotland accepts ICC invite: क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टूर्नामेंट के तय कार्यक्रम के तहत खेलने से मना कर दिया है, जिसके अनुसार इस टीम को अपने लीग स्टेज के मैच भारत में खेलने थे, इसके बाद शनिवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुष्टि कर दी थी कि स्कॉटलैंड इस बड़े इवेंट में बांग्लादेश की जगह लेगा.

बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से रिलीज किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने ग्रुप-स्टेज मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी.उसने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का भी सुझाव दिया था, लेकिन आईसीसी इसके लिए राजी नहीं हुआ.

हम जल्द ही भारत जाएंगे: क्रिकेट स्कॉटलैंड

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने कहा है कि उसकी पुरुष टीम कई हफ्तों से ट्रेनिंग कर रही है और अब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले माहौल में ढलने के लिए तुरंत भारत जाएगी, टूर्नामेंट के लिए टीम सिलेक्शन के बारे में जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएंगी.

‘हम इस मौके के लिए आईसीसी को धन्यवाद देते हैं’

क्रिकेट स्कॉटलैंड के चेयरमैन विल्फ वॉल्श ने कहा, “शनिवार सुबह आईसीसी चेयरमैन जय शाह का फोन आया, जिसमें पुष्टि की गई है कि स्कॉटलैंड को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का न्योता मिलेगा। मुझे अपनी टीम की ओर से इसे स्वीकार करते हुए खुशी हुई, जो खेलने के लिए तैयार है। हम इस मौके के लिए आईसीसी को धन्यवाद देते हैं और आने वाले हफ्तों में भारत में दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक हैं।”

‘यह मौका मुश्किल और खास हालात में मिला है’

क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रुडी लिंडब्लेड ने कहा, “आज सुबह मुझे आईसीसी से एक पत्र मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी टीम मेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी? हमने इसे स्वीकार लिया है, हम इस निमंत्रण के लिए आईसीसी के आभारी हैं, यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए लाखों समर्थकों के सामने ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने का एक शानदार मौका है, हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और खास हालात में मिला है, हमारी टीम पिछले कुछ हफ्तों से आगामी टूर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रही थी और अब जल्द ही स्थानीय हालात में ढलने के लिए भारत पहुंचने की तैयारी कर रही है.

