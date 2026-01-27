×
T20 World Cup 2026: 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री से वर्ल्ड कप में आई स्कॉटलैंड ने किया टीम का ऐलान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी को मिली जगह

स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टी20 टीम में जगह मिली है. और उसने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में पाकिस्तान मूल के साथ ही अफगानिस्तान में जन्मे खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 11:35 AM IST

Scotland-Team-announced
Scotland-Team-announced for t20 world cup 2026

एडिनबर्ग: बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अंतिम समय में टी20 विश्व कप में प्रवेश करने वाले स्कॉटलैंड ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में सात फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में अफगानिस्तान में जन्में तेज गेंदबाज ज़ैनुल्लाह इहसान को शामिल किया है.

बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया.

2024 वर्ल्ड कप में खेले कितने खिलाड़ियों को मिली जगह?

रिची बेरिंगटन स्कॉटलैंड की टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें 11 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे. स्कॉटलैंड ने पिछले महीने ही ओवेन डॉकिन्स को मुख्य कोच नियुक्त किया था और उनकी देखरेख में पहली बार टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में भाग लेगी.

पहली बार टीम में आए इहसान

इहसान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया है. इस तेज गेंदबाज ने हाल ही में स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए जरूरी पात्रता हासिल की थी. टॉम ब्रूस, फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले 12 महीनों में टी20 और वनडे टीमों में शामिल होने के बाद पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगे.

टीम के खिलाड़ियों के वीजा की मंजूरी पर निर्भर

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने एक बयान में कहा, ‘टीम का चयन सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के वीजा आवेदनों की मंजूरी पर निर्भर है. टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की भागीदारी के लिए सीमित समय और खिलाड़ियों के चयन की समयसीमा को देखते हुए दो रिजर्व खिलाड़ियों का भी चयन किया गया है जो टीम के साथ यात्रा करेंगे. इसके अलावा तीन अन्य खिलाड़ियों को रिजर्व रखा गया है जो टीम के साथ यात्रा नहीं करेंगे.’

टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड का शेड्यूल

मैचतारीखमैदानसमय
बनाम वेस्टइंडीज7 फरवरी, 2026कोलकाता3:00 PM
बनाम इटली9 फरवरी, 2026कोलकाता11: 00 AM
बनाम इंग्लैंड14 फरवरी, 2026कोलकाता3:00 PM
बनाम नेपाल17 फरवरी, 2026मुंबई7: 00 PM

पाकिस्तानी मूल का खिलाड़ी भी टीम में शामिल

स्कॉटलैंड की टीम में शामिल सफयान शरीफ पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके वीजा आवेदन की अधिक बारीकी से जांच की जाएगी. मुख्य कोच डॉकिन्स ने कहा कि विश्व कप में अप्रत्याशित रूप से प्रवेश मिलना खिलाड़ियों के लिए एक शानदार अवसर है.

उन्होंने कहा,‘क्रिकेट स्कॉटलैंड में सभी के लिए पिछले 48 घंटे बहुत ही व्यस्त रहे हैं. हम सभी बहुत उत्साहित हैं और इस अवसर को पाकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं. खिलाड़ी पिछले कुछ हफ्तों से फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं.’ स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह ली है, जिसमें इटली, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और नेपाल भी शामिल हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम

टीम: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफ़यान शरीफ़, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील. टीम के साथ यात्रा करने वाले रिजर्व खिलाड़ी: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस. टीम के साथ यात्रा नहीं करने वाले खिलाड़ी: मैकेन्ज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर.

