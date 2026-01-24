टी-20 वर्ल्ड कप से आईसीसी ने बांग्लादेश को किया बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री

आईसीसी ने 21 जनवरी को हुई बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, मगर बांग्लादेश ने भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया,

Scotland replaced Bangladesh in the T20 WC 2026: स्कॉटलैंड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ले ली है. आईसीसी की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है. आईसीसी ने 21 जनवरी को हुई बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, मगर बांग्लादेश ने भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उसकी जगह ग्रुप सी में स्कॉटलैंड को जगह दी है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ICC के CEO संजोग गुप्ता ने ICC बोर्ड को औपचारिक रूप से लिखा कि बांग्लादेश की मांगें ICC की पॉलिसी के हिसाब से नहीं हैं. बोर्ड के सभी सदस्यों को लिखे गए इस लेटर में गुप्ता ने बताया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ICC बोर्ड के फैसले का पालन नहीं कर रहा है और इस बड़े इवेंट के लिए बांग्लादेश की जगह किसी दूसरे देश, इस मामले में स्कॉटलैंड को बुलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है.

ग्रुप सी में स्कॉटलैंड को मिली जगह

स्कॉटलैंड ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह शामिल होगा, इस ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल की टीम शामिल है. स्कॉटलैंड अब टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज में कोलकाता में वेस्टइंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ खेलेगा, जिसके बाद वह 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल से खेलने के लिए रवाना होगा.

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने पर बढ़ा विवाद

इस विवाद की शुरुआत तब हुई तब KKR ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला लिया. इस घटना के बाद बांग्लादेश में भारी विरोध देखने को मिला. बांग्लादेश सरकार और BCB ने सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत में टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया और अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की. बांग्लादेश ने इसके साथ- साथ देश में IPL ब्रॉडकास्ट बैन करने की घोषणा भी की.

इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर भारत की जगह श्रीलंका में मैच करने का अनुरोध किया. ICC ने BCB की वेन्यू शिफ्ट की मांग रिजेक्ट कर दी. 21 जनवरी को आईसीसी की बैठक में 16 देशों में 14 ने बांग्लादेश की मांग के विरोध में वोट किया. आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे में यह फैसला लेने को कहा कि या तो वह भारत में खेले या टूर्नामेंट से बाहर जाए. 22 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के साथ बैठक की और भारत में नहीं खेलने का अपना फैसला कायम रखा. बीसीबी ने ICC के Dispute Resolution Committee (DRC) से अपील की, लेकिन ICC नियमों के तहत DRC ने सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद ICC ने बांग्लादेश को ऑफिशियली बाहर कर दिया