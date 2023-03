न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर स्कॉट स्टायरिस को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है. स्कॉट स्टायरिस आलोचना की वजह से नहीं बल्कि तारीफ की वजह से लोगों के निशाने पर हैं. दरअसल स्कॉट स्टायरिस ने धोनी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने धोनी को खेल जगत का 'बिग डॉग' बताया था, जिसका मतलब बड़ा प्लेयर होता है, मगर सोशल मीडिया यूजर्स ने इसका कुछ और मतलब निकाला और स्टायरिस को खूब खरी-खोटी सुनाई.

बता दें कि धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी प्रैक्टिस करने के लिए जब मैदान में उतरते हैं तो फैंस धोनी-धोनी चिल्लाकर उनका स्वागत करते हैं, स्कॉट स्टायरिस ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के वीडियो को ट्विटर पर रीपोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, अभी भी खेल जगत का बड़ा डॉग !!” उन्होंने दो ताली बजाने वाले इमोजी भी बनाई.

Still the big dog around town!! ?? https://t.co/aDy8dInlIn