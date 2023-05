उन्होंने 17वें ओवर में अपने हमवतन केन रिचर्डसन की गेंदों पर जमकर प्रहार किया. इस ओवर में कुल 30 रन बने. उन्होंने 6-4-6-4-4-6 रन बनाए.

मैच के बाद जब सायमंड्स के साथ उनकी तुलना की गई तो क्रिकेट.कॉम.एयू ने उनके हवाले से कहा, 'मुझे नहीं लगता कि लोगों को मेरे और 'रॉय' के बारे में एक साथ सोचना चाहिए. लेकिन यह बहुत मजेदार था. मैं शुक्रगुजार हूं कि गेंद मेरे बल्ले के बीचों-बीच लगती रही.'

An utterly brilliant innings from Sean Abbott ?

Watch every run he scored in the joint-fastest hundred in Vitality Blast history ?#Blast23 pic.twitter.com/kebC5tfUyf

— Vitality Blast (@VitalityBlast) May 26, 2023