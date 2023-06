सीन विलियम्स ने ICC वर्ल्ड क्वालिफायर 2023 में जड़ा तीसरा शतक, ओमान के खिलाफ खेली तूफानी पारी

जिम्बाब्वे के कप्तान सीन विलियम्स का शानदार फॉर्म जारी है. आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में सीन विलियमस ने ओमान के खिलाफ एक और शतक जड़ा. आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 में यह उनका तीसरा शतक है और वनडे करियर का यह उनका आठवां शतक है.

Back-to-back ODI centuries for @sean14williams! It's also his 8⃣th ODI ton. Take a bow! ?‍♂️

