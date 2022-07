एजबेस्टन: शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो भारतीय फैंस के मन में एक सवाल उठा- ईशांत तो हैं नहीं तो ओपनिंग कौन करेगा? क्या रोहित के साथ विराट पारी की शुरुआत करने उतरेंगे या फिर कोई और?

हालांकि कुछ देर बाद फैंस हैरान रह गए जब रोहित और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर उतरते दिखी। और इसके बाद उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को यह आइडिया बहुत पसंद आया। इसके साथ ही उन्होंने शानदार गेंदबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार की भी तारीफ की।

भारत ने इस मैच में 49 रन से जीत हासिल की। इसके साथ ही तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है।

Fantastic effort by the Indian bowlers, Bhuvi has been top class. Like the idea of Pant opening. Congratulations Team India on the wonderful series win #INDvENG pic.twitter.com/lXUO6EJ7AX

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 9, 2022