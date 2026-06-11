Senior Players and Gautam Gambhir Not on Same Page for ODI World cup 2027 Says Report

क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्य कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच फिर एक बार दरार आ गई है? अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले जो खबरें आ रही हैं वह टीम इंडिया के इस अभियान के लिए एक जोखिम की तरह हो सकती हैं. 13...
Published On Jun 11, 2026, 10:23 AM IST
Last UpdatedJun 11, 2026, 10:23 AM IST
क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्य कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच फिर एक बार दरार आ गई है? अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले जो खबरें आ रही हैं वह टीम इंडिया के इस अभियान के लिए एक जोखिम की तरह हो सकती हैं. 13 जून, शनिवार से वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारत के अभियान की शुरुआत हो रही है. भारत अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू धरती पर तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. इसके बाद टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है. वनडे वर्ल्ड कप में अभी 17 महीने का वक्त बाकी है. और भारत की टीम को लेकर ज्यादातर नाम लोगों के जेहन में तैयार होंगे. सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सोच-विचार की जरूरत नजर नहीं आती. हालांकि एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के वनडे सेटअप में स्पष्टता और तालमेल की कमी है. और सीनियर खिलाड़ियों में यह कमी साफ नजर आ रही है.
गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच बने. तब से भारतीय टीम के ध्यान के केंद्र में टेस्ट और टी20 फॉर्मेट रहा. टी20 क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा. भारत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप भी जीता. साथ ही इससे पहले एशिया कप में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है.
अब चूंकि अगले साल भारत को वनडे वर्ल्ड कप खेलना है तो टीम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान अब उसकी तैयारियों पर है. और टीम के सामने एक सवाल है- क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट में खेलेंगे? रोहित और विराट दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद दोनों ने वनडे में अच्छा खेल दिखाया है.
|करियर
|टेस्ट से संन्यास के बाद
|SA में रिकॉर्ड
|मैच
|311
|9
|20
|पारी
|299
|9
|18
|रन
|14797
|616
|993
|सर्वाधिक
|183
|135
|160*
|औसत
|58.71
|88.00
|76.38
|स्ट्राइक-रेट
|93.82
|106.39
|88.34
|100
|54
|3
|3
|50
|77
|3
|6
कोहली अभी 37 साल के हैं और टेस्ट में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 88 के औसत से वनडे में रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका दौरे पर कोहली ने बल्ले से काफी जोर दिखाया था. वह उस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वह हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में कोहली ने कहा था कि वह ऐसे किसी माहौल में नहीं रहना चाहते जहां उन्हें अपनी कीमत साबित करनी पड़े.
रोहित के लिए भी साल 2025 वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा था. वह साल में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे. ऑस्ट्रेलिया में खेली गई तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. वह अफगासनिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी कर सकते हैं. रोहित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में समय बिताकर अब फिट हो चुके हैं. वहीं हार्दिक पंड्या अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.
|करियर
|टेस्ट से संन्यास के बाद
|SA में रिकॉर्ड
|मैच
|282
|9
|14
|पारी
|274
|9
|13
|रन
|11577
|409
|256
|सर्वाधिक
|264
|121*
|115
|औसत
|48.84
|51.12
|19.69
|स्ट्राइक-रेट
|92.74
|91.29
|68.44
|100
|33
|1
|1
|50
|61
|3
|0
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि टीम के सेटअफ के भीतर यह बात काफी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीनियर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2027 के वर्ल्ड कप के रोडमैप के लिए क्लियरिटी चाहता है. इसमें यह भी कहा गया है कि हार्दिक को अभी इस फॉर्मेट में गेंदबाजी को लेकर अपनी उपयोगिता स्थापित करने की जरूरत है.
अखबार ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गंभीर वनडे की तैयारियों में उतने सक्रिय रूप से जुटे हुए नजर नहीं आते जितने वह टेस्ट और टी20 फॉर्मेट के लिए दिखते हैं. वहीं कप्तान शुभमन गिल से कहा गया है कि वह ड्रेसिंग रूम में अपनी बात मजबूती से कहें. अब चूंकि सारा ध्यान वनडे वर्ल्ड कप पर है इस वजह से गिल और गंभीर को टीम प्रबंधन और वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच पुल को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी.
सूत्र ने आगे कहा, ‘इतने बड़े खिलाड़ियों के टीम में होने से गिल को ड्रेसिंग रूम में अपनी बात मजबूती से रखनी होगी. हमें लगता है कि गिल और गंभीर को आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम में अपने विचारों को रखना चाहिए. यह जरूरी है कि वे सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने लंबे वक्त तक देश के लिए खेला है उन्हें बताया जाए कि टीम कि उनसे क्या उम्मीदें हैं. और साथ ही अगले 16 महीनों तक उन्हें लेकर क्या प्लान हैं.’