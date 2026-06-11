Senior Players and Gautam Gambhir Not on Same Page for ODI World cup 2027 Says Report

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वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां को झटका, गौत गंभीर और सीनियर खिलाड़ी आमने-सामने?

क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्य कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच फिर एक बार दरार आ गई है? अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले जो खबरें आ रही हैं वह टीम इंडिया के इस अभियान के लिए एक जोखिम की तरह हो सकती हैं. 13...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 11, 2026, 10:23 AM IST

Published On Jun 11, 2026, 10:23 AM IST

Last UpdatedJun 11, 2026, 10:23 AM IST

क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्य कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच फिर एक बार दरार आ गई है? अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले जो खबरें आ रही हैं वह टीम इंडिया के इस अभियान के लिए एक जोखिम की तरह हो सकती हैं. 13 जून, शनिवार से वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारत के अभियान की शुरुआत हो रही है. भारत अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू धरती पर तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. इसके बाद टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है. वनडे वर्ल्ड कप में अभी 17 महीने का वक्त बाकी है. और भारत की टीम को लेकर ज्यादातर नाम लोगों के जेहन में तैयार होंगे. सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सोच-विचार की जरूरत नजर नहीं आती. हालांकि एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के वनडे सेटअप में स्पष्टता और तालमेल की कमी है. और सीनियर खिलाड़ियों में यह कमी साफ नजर आ रही है.

गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच बने. तब से भारतीय टीम के ध्यान के केंद्र में टेस्ट और टी20 फॉर्मेट रहा. टी20 क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा. भारत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप भी जीता. साथ ही इससे पहले एशिया कप में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है.

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अब चूंकि अगले साल भारत को वनडे वर्ल्ड कप खेलना है तो टीम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान अब उसकी तैयारियों पर है. और टीम के सामने एक सवाल है- क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट में खेलेंगे? रोहित और विराट दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद दोनों ने वनडे में अच्छा खेल दिखाया है.

विराट और रोहित का करियर रिकॉर्ड

करियरटेस्ट से संन्यास के बादSA में रिकॉर्ड
मैच311920
पारी299918
रन14797616993
सर्वाधिक183135160*
औसत58.7188.0076.38
स्ट्राइक-रेट93.82106.3988.34
1005433
507736

कोहली अभी 37 साल के हैं और टेस्ट में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 88 के औसत से वनडे में रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका दौरे पर कोहली ने बल्ले से काफी जोर दिखाया था. वह उस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वह हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में कोहली ने कहा था कि वह ऐसे किसी माहौल में नहीं रहना चाहते जहां उन्हें अपनी कीमत साबित करनी पड़े.

रोहित के लिए भी साल 2025 वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा था. वह साल में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे. ऑस्ट्रेलिया में खेली गई तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. वह अफगासनिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी कर सकते हैं. रोहित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में समय बिताकर अब फिट हो चुके हैं. वहीं हार्दिक पंड्या अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

रोहित शर्मा का वनडे करियर

करियरटेस्ट से संन्यास के बादSA में रिकॉर्ड
मैच282914
पारी274913
रन11577409256
सर्वाधिक264121*115
औसत48.8451.1219.69
स्ट्राइक-रेट92.7491.2968.44
1003311
506130

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि टीम के सेटअफ के भीतर यह बात काफी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीनियर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2027 के वर्ल्ड कप के रोडमैप के लिए क्लियरिटी चाहता है. इसमें यह भी कहा गया है कि हार्दिक को अभी इस फॉर्मेट में गेंदबाजी को लेकर अपनी उपयोगिता स्थापित करने की जरूरत है.

अखबार ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गंभीर वनडे की तैयारियों में उतने सक्रिय रूप से जुटे हुए नजर नहीं आते जितने वह टेस्ट और टी20 फॉर्मेट के लिए दिखते हैं. वहीं कप्तान शुभमन गिल से कहा गया है कि वह ड्रेसिंग रूम में अपनी बात मजबूती से कहें. अब चूंकि सारा ध्यान वनडे वर्ल्ड कप पर है इस वजह से गिल और गंभीर को टीम प्रबंधन और वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच पुल को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी.

सूत्र ने आगे कहा, ‘इतने बड़े खिलाड़ियों के टीम में होने से गिल को ड्रेसिंग रूम में अपनी बात मजबूती से रखनी होगी. हमें लगता है कि गिल और गंभीर को आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम में अपने विचारों को रखना चाहिए. यह जरूरी है कि वे सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने लंबे वक्त तक देश के लिए खेला है उन्हें बताया जाए कि टीम कि उनसे क्या उम्मीदें हैं. और साथ ही अगले 16 महीनों तक उन्हें लेकर क्या प्लान हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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