आयरलैंड ने टी20 इतिहास में पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज की है. शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में आयरलैंड ने 34 रन से मुकाबला अपने नाम किया. इस जीत के बाद आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा है कि उनकी टीम ने मेहनत की और पूरे समय अनुशासित रही, जिसका फल मिला है. उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ सीरीज जीतना हमारे लिए बेहद खास उपलब्धि होगी.

बेलफास्ट में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने नौ विकेट खोकर 182 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवरों में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई.

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टकर ने मैच के बाद कहा, यह जीत हमारे लिए बेहद खास है, मैच के दौरान कई मुश्किल दौर आए, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा और अनुशासित क्रिकेट खेली, भारत ने शुरुआत में शानदार गेंदबाजी की और अच्छी लेंथ पर गेंद डालकर हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, कुछ समय तक तो मैच टेस्ट क्रिकेट जैसा लग रहा था. उन्होंने कहा, अपने घरेलू मैदान पर विश्व चैंपियन भारत को हराना बेहद विशेष है, इसका पूरा श्रेय खिलाड़ियों और क्रिकेट आयरलैंड के पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों को जाता है.

‘पूरी टीम अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रही’

आयरलैंड के कप्तान ने दूसरे और अंतिम मुकाबले को लेकर कहा, घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ सीरीज जीतना हमारे लिए बेहद खास उपलब्धि होगी, पूरी टीम अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रही है.

‘भारत को हराना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि’

आयरलैंड ने यह जीत उस टीम के खिलाफ दर्ज की है, जिसने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. कप्तान टकर ने कहा, यह जीत निश्चित रूप से बहुत खास है, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को अपने घर में, सीजन के पहले टी20 मैच में हराना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका पूरा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है. टकर ने कहा कि हमारी टीम में दो डेब्यूटेंट थे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

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‘हमने साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया और मौके का फायदा उठाया’

आयरलैंड की टीम पावरप्ले तक 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रन बना सकी थी. इसके बावजूद मेजबान टीम ने 182/9 का विशाल स्कोर बनाया, इस दौरान कप्तान ने गैरेथ डेलानी के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 64 रन की साझेदारी की. शानदार वापसी और डेलानी के साथ साझेदारी को लेकर कप्तान ने कहा, भारत ने शुरुआत में बेहद शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने सही लेंथ पर लगातार गेंद डाली और उससे बिल्कुल नहीं भटके, अच्छी गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल था, एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हों, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा, साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया और बाद में जब मौके मिले तो उनका पूरा फायदा उठाया.

‘हमने भारत की पहली पारी से काफी कुछ सीखा’

इस मुकाबले में डेब्यूटेंट जय मूंदड़ा ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि 28 रन देकर 3 विकेट हासिल करने वाले मैथ्यू होगार्ड को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कप्तान ने कहा, उन्होंने बेहद जुझारू प्रदर्शन किया, हमने भारत की पहली पारी से काफी कुछ सीखा, भारतीय गेंदबाज अपनी लेंथ से बिल्कुल नहीं भटके और हमने भी अपने खिलाड़ियों से वही करने को कहा, उन्होंने अपनी सटीकता, कौशल और लगातार सही जगह गेंद डालने की क्षमता दिखाई, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया, इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की और टीम की योजनाओं को बखूबी मैदान पर उतारा.

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भारत को 34 रन से मिली हार

बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद डेब्यू कर रहे मैट हॉलार्ड (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी के दम पर दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही दो मैचों की सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हें गेराथ डेलानी (32 गेंदों में 49 रन) का अच्छा साथ मिला.

आयरलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 182 रन बनाए. जवाब में भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और भारत की पूरी टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (20 बॉल में 50 रन) ने विस्फोटक पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला.