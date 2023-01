पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान मंगलवार 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए. बीते एक महीने में वह तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत की है. इससे पहले हारिस राऊफ और शान मसूद ने भी हाल ही में शादी की थी. शादाब की शादी पाकिस्तान के मुख्य कोच और अपने जमाने के मशहूर ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी सना सकलैन के साथ हुई है.

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस युवा खिलाड़ी ने ट्विटर पर इसकी जनकारी दी है. उन्होंने इसके साथ ही परिवार और पत्नी के बारे में निजता का सम्मान करने की अपनी की है. और इसी वजह से उन्होंने कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है.

शादाबा ने कहा कि उनके परिवार ने इस समारोह को निजी रखने का फैसला किया है. और उनकी पत्नी ने भी यही करने को कहा है. हालांकि उन्होंने मजाक में कहा कि अगर कोई तोहफा भेजना चाहता है तो तो वह अकाउंट नंबर दे सकते हैं.

शादाब ने ट्वीट किया, 'अल्हमदुलिल्लाह आज मेरा निकाह था. यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है और नए अध्याय की शुरुआत है. प्लीज मेरी पत्नी और मेरे परिवार की पसंद का सम्मान करें. सभी के लिए बहुत दुआएं और प्यार.'

Alhamdulilah today was my Nikkah. It is a big day in my life and start of a new chapter. Please respect my choices and those my my wife’s and our families. Prayers and love for all pic.twitter.com/in7M7jIrRE