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स्मृति मंधाना- शेफाली वर्मा ने मचाया धमाल, महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की रिकॉर्ड जीत

भारतीय टीम ने पांच विकेट पर 209 रन बनाए जो टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 17, 2026, 10:31 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 10:31 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 10:31 PM IST

Indian women team win

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INDW VS NEDW: स्मृति मंधाना (74 रन) और शेफाली वर्मा (55 रन) की अर्धशतकीय पारी से भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया. टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह भारत की यह सबसे बड़ी जीत है. वहीं भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है.

भारत की सलामी बल्लेबाज मंधाना (47 गेंद में 11 चौके और एक छक्का) और शेफाली (38 गेंद, 10 चौके) ने अर्धशतक जड़कर पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी निभाई. मंधाना ने लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेली जबकि शेफाली ने टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक लगाया. विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष 20 रन और दीप्ति शर्मा 10 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 19 रन का योगदान दिया.

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भारतीय टीम ने पांच विकेट पर 209 रन बनाए जो टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई. .

भारतीय गेंदबाजों के आगे नीदरलैंड्स का सरेंडर, श्री चरणी ने चटकाए चार विकेट

210 रन के टारगेट के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया. नीदरलैंड्स के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. श्री चरणी ने चार ओवर में 19 रन देकर चार विकेट लिए, वहीं शेफाली वर्मा ने तीन विकेट चटकाए. दो विकेट नंदनी शर्मा के नाम रहा. दीप्ति शर्मा को एक सफलता मिली.

भारतीय महिला टीम की रिकॉर्ड जीत

भारतीय टीम की महिला टी-20 वर्ल्ड कप में यह सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले भारत ने साल 2024 में महिला टी-20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 82 रन से हराया था. नीदरलैंड्स के खिलाफ भारतीय टीम को 95 रन से बड़ी जीत मिली.

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Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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