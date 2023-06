Ashes 2023: शाहीन अफरीदी को देख अंग्रेजों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बाजा भी बजाया

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी स्टेडियम में नजर आए. अफरीदी ने दर्शक के रुप में इस मैच का लुत्फ उठाया. इस दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैन्स ने अफरीदी के मैच देखने के अनुभव को और ज्यादा बढ़ा दिया.

दरअसल, शाहीन अफरीदी को स्टेडियम देख इंग्लिश फैंस खुश हो गए और अफरीदी की शान में बाजे से तरह-तरह की धुन बजाई. यही नहीं, शाहीन को देख फैंस इतने खुश नजर आए कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे. इंग्लिश फैंस का प्यार देख शाहीन ने तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया.

Dil Dil Pakistan!

Nice to meet you @iShaheenAfridi, what a legend ❤️ pic.twitter.com/wu2zcRdtnW

— England's Barmy Army ???????? (@TheBarmyArmy) June 19, 2023