'वह टी20 टीम में होना डिजर्व नहीं करता', शाहीन अफरीदी पर फूटा पूर्व कप्तान का गुस्सा

शाहीन शाह अफरीदी पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है. उनका मानना है कि अफरीदी तो टी20 इंटरनेशनल टीम में होने के हकदार नहीं.

Shaheen Afridi

पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन कोई-न-कोई बवाल मचता ही रहता है. ताजा विवाद पाकिस्तान के वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को लेकर है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा है कि अफरीदी टी20 इंटरनेशनल में प्लेइंग इलेवन में भी जगह के हकदार नहीं हैं. अफरीदी उस टीम का हिस्सा थे जो हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी. टी20 वर्ल्ड कप से शर्मनाक तरीके से बाहर होने के बाद पाकिस्तान को एक और सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस बार अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली. इसके बाद ही लतीफ का गुस्सा फूटा है.

बाएं हाथ के इस पेसर के बारे में लतीफ ने कहा, ‘अब हर कोई कह रहा है कि शाहीन को वनडे टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए. उसे टी20 इंटरनेशनल की टीम में ही नहीं होना चाहिए. अब लोग कह रहे हैं कि शाहीन को टी20 टीम का कप्तान होना चाहिए.’

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इस पूर्व विकेटकीपर ने कहा, ‘अब यह कैम्पैन चलाया जा रहा है कि शाहीन को टी20 टीम का कप्तान होना चाहिए. हां, उसे उस वक्त कप्तान होना चाहिए था. लेकिन अब तो वह टी20 इंटरनेशनल की प्लेइंग इलेवन में ही नहीं होना चाहिए. लोग कह रहे हैं कि उसे वनडे इंटरनेशनल की जगह टी20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान होना चाहिए. अब तो उनसकी जगह भी नहीं बनती, तो वह कप्तान कैसे होगा. अब वक्त निकल चुका है.’

बांग्लादेश दौरे पर हाल ही में खेली गई वनडे इंटरनेशनल सीरीज में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था. वर्ल्ड कप की हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर्स ने कई नए बल्लेबाजों को मौका दिया था. हालांकि टीम में इतने बदलावों की भी आलोचना हुई. टीम को सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. बल्लेबाजी नई होने के वजह से गेंदबाजों पर अधिक जिम्मेदारी थी. शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद थी कि वह गेंदबाजी आक्रमण को संभालेंगे लेकिन वह पूरी तरह से बेरंग नजर आए. न उनकी गेंदबाजी में लय थी और न ही किसी तरह का कोई असर छोड़ पाए.

शाहीन शाह अफरीदी के पास अब मौका होगा कि 26 मार्च से शुरू हो रही पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा प्रदर्शन कर आलोचकों को जवाब दे सकें. वह लाहौर कलंदर्स की टीम की कप्तानी करेंगे. बाएं हाथ के इस पेसर के पास यहां अपनी लय और आत्मविश्वास हासिल करने का अवसर होगा.