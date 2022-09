पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की आलोचना करने वालों की ‘खिंचाई’ की. गुरुवार को कराची में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की. इसके बाद अफरीदी ने उन लोगों पर तंज मारा जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाते थे और उन्हें दूसरे तरीके से खेलने की सलाह देते थे. हालिया कुछ वक्त से इन दोनों के खेल की कई पूर्व खिलाड़ी आलोचना कर रहे थे.

अफरीदी ने ट्वीट किया, ‘मुझे लगता है कि अब कप्तान @babarazam258’ और @iMRizwanPak से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है. इतने खुदगर्ज खिलाड़ी. अगर सही से खेलते तो मैच 15 ओवर में ही खत्म हो जाना चाहिए था. ये आखिरी ओवर तक ले गए. चलो इसे एक अभियान बनाते हैं. नहीं? मैं पाकिस्तानी टीम पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता हूं.

बाबर और रिजवान के खेलने के तरीकों पर सवाल उठ रहे थे. मीडिया भी इन दोनों की स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना कर रहा था. कई जानकारों का मानना था कि बाबर को नंबर चार पर खेलना चाहिए.

आजम और रिजवान ने आलोचकों को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से जवाब दिया. बाबर ने अपने टी20 इंटरनैशनल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई. पाकिस्तान के सामने 200 रन का बड़ा लक्ष्य था जिसे उनसे आखिरी ओवर में हासिल कर लिया.

I think it is time to get rid of Kaptaan @babarazam258 and @iMRizwanPak. Itne selfish players. Agar sahi se khelte to match 15 overs me finish hojana chahye tha. Ye akhri over tak le gaye. Let’s make this a movement. Nahi? ?

Absolutely proud of this amazing Pakistani team. ? pic.twitter.com/Q9aKqo3iDm

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) September 22, 2022