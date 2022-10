नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप मैच में अपनी घातक यॉर्कर गेंदों के दम पर तीन विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी फिलहाल इंटरनेट में छाए हुए हैं. टीम इंडिया के फैंस को चिंता चोटिल जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय गेंदबाज डेथ ओवर में संघर्ष करेंगे लेकिन शमी का 20वां ओवर देखने के बाद सभी परेशानियां दूर हो गईं हैं.

फैंस को उम्मीद है कि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले विश्व कप मुकाबले में भी शमी का यही अंदाज देखने को मिले. हालांकि इस महामुकाबे से पहले पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी भी भारतीय दिग्गज शमी से टिप्स लेने पहुंचे.

ब्रिसबेन में ट्रेनिंग सेशन के दौरान शमी से बातचीत करते हुए आफरीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शमी गाबा में अभ्यास सेशन में थे जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभ्यास खेल खेल रहा था. पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच की तैयारी के लिए नेट्स पर मौजूद थे.

Shami gives some tips to #Shaheen pic.twitter.com/XXcF16FYt1

— nJ (@khurammmalik) October 17, 2022