एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला 28 अगस्त को खेला गया जिसमें भारत ने पाकिस्तान क 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। भारत की इस जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे जिन्होंने 3 विकेट लेने के साथ-साथ 33 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।

भारत और पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी आमने-सामने होते हैं तो कई दिन पहले से ही दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटरों की ओर से बयानबाजी का दौर शुरु हो जाता है। इसी कड़ी में हरभजन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच भारत-पाकिस्तान के एशिया कप के मुकाबले को लेकर काफी बातें हुई। इस बातचीत के दौरान शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया।

अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटरों के साथ अपने रिश्तों के बारें में बात करते हुए कहा कि गंभीर को टीम इंडिया के खिलाड़ी भी पसंद नहीं करते हैं। इस बातचीत में हरभजन सिंह स्पोर्ट्स तक की ओर से जबकि अफरीदी समा टीवी की ओर से पैनल में बैठे थे।

अफरीदी ने कहा, “मुझे भारत से बहुत मैसेज आते हैं। मेरी भारतीय खिलाड़ियों से कोई लड़ाई नहीं है। गंभीर के साथ सोशल मीडिया पर मेरी बहस होती रहती है। और गौतम इस तरह के शख्स हैं, जिन्हें टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी पसंद नहीं करता है। भारतीय टीम के साथ मेरा अनुभव कुछ इस तरह का ही है।”

This is wrong statement by Afridi ?@GautamGambhir always will be hero whole india …..Afridi says India team hi pasand nhi karti what nonsense? don’t speak anything about gauti sir?

We loved ❤️ Gautam gambhir pic.twitter.com/iugWFXPZ91

