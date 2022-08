एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत 28 अगस्त को होगी। बीते साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने विराट कोहली की अगुआई वाली टीम को हराया था। बीते एक साल में भारतीय टीम काफी बदलाव देखने को मिले हैं। टीम इंडिया के पास कई नए बल्लेबाज और गेंदबाज उभरे हैं।

हालांकि टीम इंडिया के लिए बीते एक साल में सबसे बड़ी चिंता विराट कोहली की फॉर्म रही है। भारतीय बल्लेबाज बीते काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे है। आईपीएल 2022 में भी वह सिर्फ एक बार हाफ सेंचुरी का स्कोर बना सके। वहीं इंग्लैंड में हुई टी20 सीरीज में भी विराट कुछ खास नहीं कर पाए थे।

कोहली को वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दौरे पर आराम दिया गया था। वेस्टइंडीज में भारत ने तीन वनडे इंटरनैशनल और पांच टी20 इंटरनैशनल मुकाबले खेले थे। लेकिन कोहली इन दौरों का हिस्सा नहीं थे। अब कोहली एशिया कप में वापसी करेंगे। 33 साल के कोहली के भविष्य पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बड़ी टिप्पणी की है।

टि्वटर पर सवाल-जवाब के एक सेशन पर अफरीदी ने कोहली के भविष्य पर अपनी राय रखी। पाकिस्तान के इस पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ‘यह उनके अपने हाथों में है।’

It’s in his own hands.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 21, 2022