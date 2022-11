नई दिल्ली: इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पांच विकेट से जीत दर्ज की. रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 8 विकेट पर 137 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते जीत हासिल कर ली. इंग्लैंड की जीत में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही. स्टोक्स ने नाबाद 52 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड एक ही वक्त पर 50 ओवर और 20 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली पुरुष अंतरराष्ट्रीय टीम बन गई है.

पाकिस्तान की हार के बाद उसे सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टूटे हुए दिल के इमोजी के साथ ट्वीट किया. इस पर भारतीय पेसर मोहम्मद शमी ने जवाब दिया- ‘सॉरी ब्रदर, इसे कर्म कहते हैं.’

इस ट्वीट पर पाकिस्तान में नई बहस शुरू हो गई. शो के ऐंकर ने कहा कि शमी ‘सहवाग और हरभजन की तरह रिटायर्ड ट्रोल नहीं हैं.’ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी.

अफरीदी ने कहा, ‘हम लोग जो क्रिकेटर हैं, हम खेल के दूत हैं, रोल मॉडल्स हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये सब खत्म होना चाहिए. हम एक-दूसरे के पड़ोसी हैं. पड़ोसियों के काफी हक होते हैं. ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों के बीच में नफरत फैलें. अगर हम ही ऐसा करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद रखेंगे.’

अफरीदी ने आगे कहा, ‘खेल से हमारे रिश्ते बेहतर रहेंगे. इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में देखना चाहते हैं.’ इसके बाद अफरीदी ने कहा, ‘अगर आप रिटायर्ड प्लेयर हो… तब भी नहीं करना चाहिए. पर आप मौजूदा टीम से खेल रहे हो. इन सब चीजों से बचना चाहिए.’

आज पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की बात करने वाले शाहिद अफरीदी भारत को अपना दुश्मन देश भी कह चुके हैं. पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने आरोप लगाया था कि उनके धर्म के कारण उनके साथ टीम में दोहरा रवैया अपनाया जाता था. कनेरिया ने सीधा-सीधा शाहिद अफरीदी पर आरोप लगाया था. इसके जवाब में शाहिद ने कहा था कि कनेरिया हमारे दुश्मन देश को जाकर इंटरव्यू दे रहा है.

शाहिद ने कहा था, ‘हर कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में जानता है. अगर मेरा व्यवहार इतना ही खराब है तो दानिश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उस डिपार्टमेंट जिसके लिए वह खेल रहा था, मेरी शिकायत क्यों नहीं की. वह हमारे दुश्मन देश को इंटरव्यू दे रहा है. इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं.’ शाहिद ने विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था जिसके बाद हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी आलोचना की थी.

This is why Harbhajan Singh is unhappy.

Shahid Afridi “We even brought down their ‘choozay’ from the air, gave them tea and then sent them back to their country with respect” pic.twitter.com/QnMiE6ISAf

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) May 17, 2020