पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाया है. शाहिद अफरीदी ने टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने चोटिल शाहीन आफरीदी के इलाज को लेकर कोई मदद नहीं की.

शाहिद अफरीदी ने टीवी डिबेट में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी अपने इलाज के लिए खुद इंग्लैंड गया. वह अपने पैसे से टिकट लिया और अपने पैसे से वहां रूका. मैने उसे यहां से डॉक्टर बताया और उसने डॉक्टर से संपर्क किया, यहां से पीसीबी कुछ नहीं कर रहा है.

"Shaheen Shah Afridi went to England on his own. He got his ticket by himself. I arranged a doctor for him and he contacted the doctor. PCB haven't done anything for him" Shahid Afridi.

