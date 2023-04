VIDEO: लखनऊ में शाहरुख खान का जलवा, 3 शानदार कैच लपकने के बाद खेली धमाकेदार कैमियो पारी

पंजाब किंग्स ने IPL 2023 के 21वें मैच में शनिवार को इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को दो विकेट से शिकस्त दी. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 159 रन बनाये. इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 19.3 ओवर में आठ विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया. पंजाब के लिए सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाये. उन्होंने 41 गेंद की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाये.

सिकंदर रजा ने भले ही सबसे ज्यादा रन बनाये लेकिन पंजाब को जीत दिलाने श्रेय शाहरुख खान को जाता है जिन्होंने महज 10 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 23 रनों की तूफानी पारी खेली. शाहरुख ने बल्ले से ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी कमाल किया और 1-2 नहीं बल्कि 4 कैच लपके. इनमें बाउंड्र्री पर एक ही तरीके से लपके गए 2 शानदार कैच भी शामिल रहे.

शाहरुख ने 15वें ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर क्रुणाल पंड्या का बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैच लपका. पांड्या का शॉट काफी जोरदार था जिसे पकड़ने के चक्कर में शाहरुख का संतुलन बिगड़ गया लेकिन उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया और फिर मैदान के अंदर आकर गेंद को लपक लिया. शाहरुख ने बिल्कुल ऐसा ही कैच आखिर ओवर में सैम करन की गेंद पर युद्धवीर सिंह का भी लपका. दोनों कैच में फर्क करना किसी के लिए भी आसान नहीं था. इन 2 कैच के अलावा शाहरुख ने रबाडा की गेंद पर निकोलस पूरन का भी कैच लपका. इस तरह पूरन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

