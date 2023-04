'झूमे जो रिंकू', शाहरुख खान ने केकेआर के स्टार को दी 'पठान स्टाइल' बधाई

अहमदाबाद: कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने जो किया उसे चमत्कार ही कहा जा सकता है. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी. उमेश यादव ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और उसके बाद रिंकू ने एक-दो नहीं लगातार पांच छक्के लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी. गेंदबाज यश दयाल के पास कोई जवाब नहीं था. यह आईपीएल के इतिहास में आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाकर हासिल की गई थी. कोलकाता ने गुजरात टाइटंस के 204 रन के स्कोर को 207 रन बनाकर मुकाबला तीन विकेट से जीता.

रिंकू की इस पारी से कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रैंचाईजी के सहमालिक शाहरुख खान भी बहुत प्रभावितहुए. शाहरुख ने ट्वीट कर रिंकू और टीम को 'पठान' स्टाइल में बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- "JHOOME JO RINKUUUUU !!! My baby @rinkusingh235 और @NitishRana_27 व @venkateshiyer तुम भी कमाल हो!!! और हमेशा इस बात पर यकीन करना. बधाई हो @KKRiders और @VenkyMysore अपने दिल का ख्याल रखिए सर!"

JHOOME JO RINKUUUUU !!! My baby @rinkusingh235 And @NitishRana_27 & @venkateshiyer you beauties!!! And remember Believe that’s all. Congratulations @KKRiders and @VenkyMysore take care of your heart sir! pic.twitter.com/XBVq85FD09

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2023