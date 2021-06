ढाका प्रीमियर लीग (Dhaka Premier League) के दौरान बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने अपना आपा खो दिया. शाकिब ने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया, जिसने सभी को चौंका दिया है. शाकिब के ऐसे बर्ताव की सभी तरफ से आलोचना की जा रही है, जिसके बाद खुद इस क्रिकेटर ने अपने किए पर खेद जताया है.

दरअसल एक मुकाबले के दौरान शाकिब अल हसन ने बल्लेबाज मुश्फिकुर के खिलाफ पगबाधा की अपील की. मगर अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया. फिर क्या था… शाकिब ने अपना आपा ही खो दिया. उन्होंने पहले स्टंप्स पर लात मारी और इसके बाद अंपायर से बहस करने लगे.

Genuinely unbelievable scenes…

Shakib Al Hasan completely loses it – not once, but twice!

Wait for when he pulls the stumps out ? pic.twitter.com/C693fmsLKv

— 7Cricket (@7Cricket) June 11, 2021