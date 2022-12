शाकिब अल हसन ने ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में पहले वनडे मैच में भारत के 5 बल्लेबाजों को आउट करने के साथ ही इतिहास रच दिया। शाकिब ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को 3 गेंद के भीतर अपने पहले ही ओवर में आउट कर टीम इंडिया के टॉप आर्डर को बैकफुट पर ला दिया।

इसके बाद शाकिब ने वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को पवेलियन की राह दिखाई। इस तरह शाकिब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें स्पिन गेंदबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के महान स्पिनर सकलैन मुश्ताक को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की। वनडे में अब शाकिब के नाम 290 विकेट दर्ज हो गए हैं।

स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक वनडे विकेट:

यही नहीं, शाकिब अल हसन एक ग्राउंड पर वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। शाकिब ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में 127 विकेट अपने नाम किए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के नाम था जिन्होंने शारजाह में 122 विकेट लेने का कारनामा किया था।

