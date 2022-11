टी-20 विश्व कप सुपर-12 में रविवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी है, मगर इस मैच में अंपायर का एक फैसला विवादों के घेरे में आ गया है. बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को आउट देने के अंपायर के फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है.

शाकिब अल हसन 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे थे. शादाब खान के ओवर की पांचवीं गेंद पर शाकिब को अंपायर ने एलबीडब्लयू आउट दिया, शाकिब ने इस फैसले को रिव्यू किया, मगर तीसरे अंपायर भी फील्ड अंपायर के फैसले से सहमत दिखे और शाकिब को वापस जाना पड़ा, टीवी रीप्ले में दिख रहा था कि जब गेंद बल्ले के करीब थी तो थोड़ा स्पाइक नजर आ रहा है, हालांकि बल्ला मैदान के भी काफी क्लोज था. शाकिब अल हसन भी टीवी अंपायर के इस फैसले से नाराज दिखे.

सोशल मीडिया पर अंपायर के फैसले की जमकर आलोचना की जा रही है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी फैसले पर सवाल उठाया है.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा:

Even though Nurul Hasan Sohan has falsely accused our king Kohli of fake fielding, i feel for Bangladesh. Shakib Al Hasan is no doubt among best all-rounder s of world , giving him out in this way is grave injustice to the fight of whole Bangladesh. Pathetic #PAKvsBAN pic.twitter.com/8hqu8p4qQl

— Subham. (@subhsays) November 6, 2022