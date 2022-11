टी-20 विश्व कप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में बुधवार को भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होगी. एडिलेड में होने वाले इस मैच से पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने हैरान करने वाला बयान दिया है. उनके इस बयान की जमकर आलोचना की जा रही है.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन ने कहा कि भारत यहां पर विश्व कप जीतने के इरादे से आया है, हम यहां इस इरादे से नहीं हैं. ऐसे में अगर हम भारत को हरा देते हैं, तो यह एक बड़ा उलटफेर होगा. इसलिए हमारा पूरा फोकस उलटफेर पर है. शाकिब के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

“India have come to here to win the World Cup. We aren’t here to win the Cup. Us beating India would be an upset and we are aware of that. But we are aiming for an upset”

Shakib Al Hasan saying Bangladesh aren’t here to win the World Cup and that it would be an upset if they beat India.

Not sure that’s the right mindset or the time to release such a statement when Bangladesh could still qualify by beating India and Pakistan. #T20WorldCup

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 1, 2022