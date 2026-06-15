जमैका: शेमार जोसफ की शानदार गेंदबाजी के बाद शेरफेन रदरफर्ड की हाफ सेंचुरी की मदद से वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल में पांच विकेट से हरा दिया. रविवार देर रात (भारत में सोमवार सुबह) खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने दो गेंद बाकी रहते जीत हासिल की. इसके साथ ही...
Published On Jun 15, 2026, 02:04 PM IST
Last UpdatedJun 15, 2026, 02:04 PM IST
जमैका: शेमार जोसफ की शानदार गेंदबाजी के बाद शेरफेन रदरफर्ड की हाफ सेंचुरी की मदद से वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल में पांच विकेट से हरा दिया. रविवार देर रात (भारत में सोमवार सुबह) खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने दो गेंद बाकी रहते जीत हासिल की. इसके साथ ही उसने तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. वेस्टइंडीज के सामने 170 रन का लक्ष्य था जिसे उसने दो गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.
वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही. शाई होप पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हुए. इसके बाद ब्रैंडन किंग को वानिंदु हसरंगा ने 16 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया. अकीम ऑगस्टे बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज एक रन बनाकर आउट हुए. शिमरोन हेटमायर ने कुछ दमदार शॉट्स लगाए, लेकिन वह अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. 53 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज के चार विकेट गिर चुके थे. और ऐसे वक्त में वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी.
यहां से रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड ने संभाला. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 52 गेंदों में 81 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. पॉवेल 27 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद दुष्मंत चमीरा की गेंद पर हसरंगा को कैच देकर पवेलियन लौटे. हालांकि, रदरफोर्ड एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने 40 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेली.
रदरफोर्ड ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, अंत के ओवरों में जेसन होल्डर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 गेंदों में 21 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर लौटे. आखिरी के 2 ओवरों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 29 रनों की दरकार थी, लेकिन होल्डर और रदरफोर्ड ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम को दो गेंद शेष रहते हुए ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो दुनिथ वेल्लालगे, चमीरा और महेश तीक्ष्णा ने एक-एक विकेट निकाला.
A vital knock from Rutherford to help the Men In Maroon clinch the T20I series 2-1! 🏏🌴🙌🏽
His 6th T20I Half Century! #WIvSL #WIOutside pic.twitter.com/BggcEVj6ND
— Windies Cricket (@windiescricket) June 15, 2026
इससे पहले, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 169 रन बनाकर ऑलआउट हुई. टीम की ओर से दुनिथ वेल्लालगे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए. वहीं, कामिल मिशारा ने 28 रनों का योगदान दिया, जबकि पथुम निसांका ने 17 गेंदों में 26 रन बनाए.
वहीं, कामिंदु मेंडिस ने 20 रन बनाए. गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के लिए जोसेफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट निकाले. अकील हुसैन, जेसन होल्डर, रोस्टन चेज और मैथ्यू फोर्डे ने एक-एक विकेट झटका. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया.