पाकिस्तान प्लेयर की घनघोर बेइज्जती, फैंस ने लगाए पर्ची-पर्ची के नारे

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. पहले ही चार मैच जीतकर सीरीज पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था. लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में उसे 47 रन से हार मिली. कराची के नैशनल स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में दर्शकों ने सलामी बल्लेबाज शान मसूद पर जमकर निशाना साधा. फैंस ने मसूद को 'पर्ची' कहा. फैंस के कहने का मतलब है कि मसूद टीम में अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि किसी की सिफारिश के दम पर आए हैं.

गौरतलब है कि शान मसूद ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीन मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए. वह आखिरी वनडे मैच में भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए. फैंस उनके प्रदर्शन से काफी निराश थे.

इस बीच यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में फैंस को पर्ची कहा गया है. साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान खुशदिल शाह को भी ऐसा ही कहा गया था. बाद में शाह के साथी इमाम-उल-हक ने बात को ट्विटर पर उठाया और फैंस से इस तरह की बातें नहीं करने का अनुरोध किया. इमाम ने कहा कि इस तरह की बातों से फैंस की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

Not acceptable at all. Not when it's Khushdil Shah, not when it's Imam Ul Haq and not when it's Shan Masood! No player deserves to hear chants of 'parchi' at this stage in international cricket ?? #PAKvNZ pic.twitter.com/OS4oCIfl8j

— Farid Khan (@_FaridKhan) May 7, 2023