IND vs AUS: 'लॉर्ड' शार्दुल ठाकुर ने रचा इतिहास, डॉन ब्रैडमैन के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की

शार्दुल SENA (South Africa, England, New Zealand, Australia) देशों में नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

SENA में नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 50+ स्कोर (भारतीय)

FIFTY!

A gritty and important half-century by @imShard here at the Oval ??

His 4th in Test cricket.

Live - https://t.co/0nYl21oYkY… #WTC23 pic.twitter.com/dsk4T0muap

— BCCI (@BCCI) June 9, 2023